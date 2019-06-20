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波音糗翻！航空展首日訂單「掛0」　隔日秒收737MAX200架訂單

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▲▼ 波音737 MAX 8 客機。（圖／路透）

▲波音公司在巴黎航空展表現不佳。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

波音公司自從在5個月內接連發生兩起重大空難後，各國對該公司出產的飛機信心減低。日前在巴黎航空展首日，就以訂單0張，直接在空中巴士面前丟臉。直到18日終於在大韓航空（Korean Air）購買30架波音新機下「開大市」。

綜合外媒報導，雖在巴黎航空展首日訂單數字不漂亮有些尷尬，但18日波音在官網宣布，大韓航空將購買20架波音787-10夢幻客機，以及10架體型較小的787-9客機，總價值約新台幣1995億元；美國飛機租賃巨頭ALC（Air Lease）也將購買5架波音787-9夢幻客機，訂單金額約475億元。

雖說有收到新訂單的捷報，但加上近期「被取消」的訂單，波音的訂單數還是負成長，所幸英國國際航空集團出手救援，訂購200架737Max的採購意向書，雖說目前737Max還是遭到各國禁飛，波音也在等待恢復飛行許可，如今採購意向書算是給該公司一些信心。波音也表示，這次英國國際航空集團所採購的飛機，預計將在2023~2027年陸續交機。

波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）表示，此次航空展，波音的重點不是在訂單多寡，而是希望可以重新獲取客人、供應商的信任，相信波音是有在改善進步。

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關鍵字：飛機,航空展,波音,空中巴士

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