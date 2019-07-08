沙烏地阿拉伯機隊大換血！取消波音59億訂單　全面改飛空中巴士

▲沙烏地阿拉伯廉航Flyadeal。（圖／翻攝自Facebook／Flyadeal）



國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯航空（Saudi Arabian airline）旗下廉航Flyadeal宣布取消30架737 Max的訂單，並接收母公司在巴黎航空展訂購的30架空中巴士（Airbus）A320neo客機，預計將機隊全部大換血。波音公司損失的這筆訂單，估計總價高達59億美元（約台幣1836億元）。

根據BBC報導指出，沙烏地阿拉伯航空是在獅航空難與衣索匹亞空難後，開始考慮是否要取消這30架737 Max的訂單。根據兩方最終的訂購協議，這份訂單包含了額外訂購的20架波音737 MAX客機，總價高達59億美元。沙烏地阿拉伯航空也在聲明中表示，未來旗下廉航Flyadeal的機隊，將全面由波音改為空中巴士。

儘管取消這筆訂單對波音來說是一大損失，但仍有不少公司對波音充滿信心。由英國及西班牙合資的國際航空集團（IAG）上個月在巴黎航空展宣布，將購入200架737 Max客機，由旗下英國航空（British Airways）、伏林航空（Vueling）與水平航空（LEVEL）的機隊使用。執行長華爾希（Willie Walsh）力挺波音表示，「只要監管機構批准後，波音客機就能成功重回服役行列。」