9歲女童「搖晃柱狀積木」向同學示範　結果老爸被法辦

▲9歲女童被父親猥褻，到學校向同學示範，被老師發現，揭發狼父惡行。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者楊佩琪／台北報導

新北市一名9歲女童因為在學校拿著長柱狀積木搖晃，還告訴同學說「一直弄會射」喔，引來老師注意。進一步向女童詢問，卻發現女童遭到父親猥褻，向警方報案。台北地方法院審理後，依對未成年猥褻罪，判處該名父親10個月有期徒刑。

根據了解，該名父親某日在家看情色片，不巧被女童發現，父親卻不但沒迴避，還向女童要求「讓我享受一下吧」。過程中也不斷要求女童要握住、搖晃「越快越好」。女童不知父親的要求不妥，才會在學校內在同學面前「示範」並說明。

該名父親在法庭上反駁，是女兒發現他沒穿褲子在看情色片，要求想看，他拒絕，之後上網找適合的性教育影片給女兒看，但女兒一直想摸他的下體，他便把女兒的手撥開。

不過法官根據女童的指證，認為女童在偵查期間所述的都一致，且除非真實的親身經歷，對性知識有足夠理解，女童根本無法清楚詳述。另女童的老師也證稱，女童並非有幻想會說謊的孩子，因此法官採信女童的證詞。

法官認為，該名父親不僅罔顧倫常，犯後還將責任推給女童，甚至怪罪老師，但因未有侵入性手法，因此依對未滿14歲女子為猥褻行為罪，將該名父親判處10個月有期徒刑，全案可上訴。

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