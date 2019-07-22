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社會 社會焦點 保障人權

懷疑女友遭性侵強行擄人　電擊槍電人強索百萬債務

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▲▼捷運警察隊在2017年採購180隻電擊槍，以備捷運遇突發狀況可使用。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲洪姓男子以電擊槍攻擊被害人，此為捷運警察隊採用之電擊槍，非本案之電擊槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子洪偉智，懷疑自己女友遭台北市光華新天地上班的張姓男子性侵，先約出張男逼他簽下百萬元的本票、借據，然後又率眾到張男工作處所，強擄張男到淡水某套房內拘禁，期間以電擊槍凌虐張男，逼他還錢。一審將洪男等人判刑2年6月到6月不等的刑期，上訴二審後，高院改將洪男等人分別判刑1年與8個月不等的刑期。可上訴。

判決指出，洪偉智（26歲）的女友「嘉嘉」，在2016年8月間與友人相約出遊，並與同遊的張姓男子看對眼，2人直接到摩鐵激戰。張男本以為撿到好康，殊不知卻大難臨頭。幾天後，張男接到洪男的電話，洪男說張男性侵他女友，要求出面談判。洪男見面直接說「要嘛讓我打，要嘛就是給錢」，張男不想被揍，簽下50萬本票、50萬借據，並承諾先給15萬元。

當年9月初，張男未依約付款，洪男就找了多名友人，在當年9月中晚間9點多，直接到張男上班的台北市光華新天地，將張男強擄上車。張男雖呼救、掙扎，但洪男的友人取出電擊槍，大街上直接電擊張男，張男全身抽搐，被塞進汽車後座載走。張男在車上又被毛巾矇眼、繩索綑綁，最後被囚禁在淡水的一處套房中。警方獲報後循線救出張男，並逮捕洪男等5人，檢方依照擄人勒贖罪，提起公訴。

一審法院認定洪男等5人分別犯下「私行拘禁罪」，分別判刑2年6月到6月不等的刑期。案經上訴，高等法院二審時，洪男經合法傳喚未到庭，其他共犯則到案後，供稱不認識被害人，僅因洪男請託而協助洪男催討債務。至於引起全案的洪男女友「嘉嘉」，她坦承確實跟張男到摩鐵大戰，但因洪男要求她當面對質出軌、外遇的事情，她不敢講話，因為很緊張、很丟臉，只好一直哭；而洪男問她「你有沒有被怎麼樣？」，她也只好點點頭。最後洪男才會以為她被性侵，主動烙人犯下本案。

高院最後認定洪男等人仍犯下「私行拘禁罪」，改判1年與8個月，其中一名被告因願意賠償被害人20萬元，高院宣告緩刑3年。本案還可以再上訴。
 

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關鍵字：法律,人權,女友,性侵,判刑,本票,私行拘禁罪,高等法院,二審,電擊槍

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