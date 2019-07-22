12歲兒落水！勇父為救子「捨命一推」沉入湖底溺亡　母全程目睹崩潰

▲河南一位父親，為搭救自己的12歲兒子，體力不支溺亡。（圖／翻攝自微信公眾號／都市報道）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省許昌市20日晚發生一起令人鼻酸的意外事故。一位12歲少年事發當晚8點多和爸媽一起出門，前往長葛河涯劉村增福湖遊玩，不料突然意外落水。爸爸趕緊跳湖救援，抓到落水的兒子後，大力一推兒子到岸邊，自己卻因體力不支沉入湖底，不幸溺亡。網友悲痛留言，「父愛如山」。

據《都市報道》報導，少年在父親的「捨命救援」下獲救。少年父親因體力不支溺亡，遺體卻遲遲未被搜尋到。當地消防、藍天救援隊、水上義務救援隊先後趕到現場進行救援，經過8個小時的搜尋，在次日凌晨4點50分左右終於搜索到少年父親，隨後打撈遺體上岸。一旁一直在等待的少年母親全程目睹，崩潰狂哭。

增福湖是當地的一個人工湖，水深10米，湖邊設置有禁止游泳嬉戲的提示牌。據當地村民介紹，每天大概有二三百人到湖裡玩水，最小的甚至還有兩三歲的孩子。

網友悲痛發文，「可憐天下父母心」、「看題目我就想哭」、「為父親感到惋惜，對孩子心理一定要疏導好」、「父愛如山」、「希望這個孩子能放下心理包袱，早日成人，肩負起家庭的責任」。

大陸近日頻頻發生游泳溺亡事件。河南潢川縣發生14日晚一起5人落水、溺亡的事故。33歲的郭姓女子帶2個兒子和哥哥的2個孩子到河灘玩耍，不慎落水。救援隊到場後，先撈起2名緊抱的孩子，之後相繼尋回另外2人。