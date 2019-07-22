車上昏睡不顧員警破窗醒來竟衝撞　二審無罪判決遭撤銷





▲最高法院撤銷無罪判決，發回更審。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市闕姓男子2014年7月的某個傍晚，在車上昏睡。路人擔心不測報警處理，2名員警到場後，拍窗呼叫闕男不醒後，決定破窗、熄火，此時闕男突然醒來，猛踩油門衝撞員警機車，上身在車內的員警也差點被捲走而受傷。闕男一審遭判刑1年10月與4月得易科罰金，二審改判無罪。檢方上訴第三審，最高法院認為二審無罪判決有疑義，撤銷發回更審。

判決指出，本案發生於2014年7月24日，下午6點20分許，民眾發現新北市三重區大馬路旁的某部自小客車，車輛並未熄火、車內有人睡覺。民眾報警，黃姓、陳姓2名員警騎乘警用機車到場後，將機車停放在自小客車前，並拍窗呼叫車內駕駛，但駕駛沒有醒來。員警認為駕駛的右腳仍放在油門上，擔心車輛會對大眾造成影響，決定破窗、將車輛熄火。

員警呼叫消防隊前來破窗後，黃姓員警開車門，並將駕駛的右腳移開油門踏板。但這時駕駛突然醒來，不顧員警上半身仍在車內，猛踩油門，撞倒前方的2部警用機車，加速逃逸。過程中，還撞倒一名路人，路人手腳多處擦傷。警方追趕不上，根據車籍資料，找上車主闕姓男子，經過指認後，檢方決定依照肇事逃逸、妨害公務、過失傷害等多項罪名，對闕男提起公訴。

闕男一審遭判刑1年10月、另外判刑4月得易科罰金12萬元。上訴二審後，高院審理時，闕男否認犯罪，主張當時將車輛借給朋友，朋友再轉借給另名闕姓友人「阿偉」，應該是阿偉犯案。高院也傳喚多名證人，認定確實無法證明就是車主闕男在車上睡覺、衝撞員警，二審因此改判無罪。

案經上訴最高法院，最高法院認為本案頗有疑義，有重新釐清必要，因此22日撤銷二審無罪判決，發回高院更審。

