女兒離家出走投靠哥哥　父母登門找人遭控「無故侵入住宅」

▲周姓夫妻到兒子的租屋處找離家女兒，被控涉嫌無故侵入住宅。（圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1對周姓夫妻5月間和女兒發生爭執，女兒離家出走，父母好不容易找到女兒去投靠已在外獨立生活的兒子，上門後卻被兒子報警提告「無故侵入住宅」；台北地檢署調查認為，周姓夫妻是到兒子租屋處找女兒，且目的是跟在一起上班的女兒討論帳戶、工作交接問題，並非無故，因此處分不起訴。

周姓夫妻和女兒都是在保險業工作，2019年4月28日，父母和女兒發生爭執，女兒一氣之下，聯絡在外租屋的哥哥，請哥哥收留她，此外，女兒還想變更父母為她開設的帳戶，周姓夫妻到處打聽女兒下落，想把先前存進去的210萬元轉匯出來，也要跟女兒商量工作交接問題。

同年5月3日下午，周姓夫妻找到兒子的租屋處，二房東幫忙開了大門就說，「女兒和兒子都在5樓」，所以夫妻倆繼續往5樓走上去，敲了敲套房的門，沒人應，門把一轉就開了，夫妻倆就在兒子房內等了40分鐘，果然看到女兒回來。

女兒突然看到父母，馬上傳LINE告訴哥哥，哥哥15分鐘後趕回套房，請父母離開並報警。檢察官認為，父母是由房東開門，進到沒有上鎖的兒子承租套房，找女兒商談帳戶使用及工作交接等事情，兒子希望父母離開，卻沒叫妹妹也要走，使得父母仍然必須留在套房內與女兒商談，不能說是「無故」，因此處分不起訴周姓夫妻。

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