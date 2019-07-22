川普再嗆民主黨4人幫「向美國道歉」　議員認證：種族主義者

▲川普槓上少數族裔女議員。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）上周要民主黨籍4人幫回去自己原本的國家，儘管其中有3人都在美國出生；他21日又火力全開，透過推特怒嗆這4名女議員沒有能力愛國，還曾說出可怕的話，應該要向美國、以色列道歉。對此，眾議院議員卡明斯（Elijah Cummings）譴責，川普無疑就是種族主義者。

《路透社》報導，川普上周引發爭議，他在推特表示，如果民主黨4名女議員不喜歡美國，就應該回去她們原本的國家。他21日再度升級口水戰，要求這些女性向美國跟以色列致歉，「為了她們曾說過的可怕事情。」

3名女議員包括紐約州眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、代表麻州的普瑞斯利（Ayanna Pressley）、密西根州的特萊布（Rashida Tlaib），其實都在美國出生。明尼蘇達州的歐瑪（Ilhan Omar）則是來自索馬利亞的難民，已取得公民身分。

▲歐瑪遭到川普攻擊。（圖／路透）



4名女議員又被外界稱為「4人幫」，她們批評川普政策之餘，也對民主黨領導層提出質疑。特萊布與歐瑪則多次公開譴責以色列政府。

卡明斯除了身為議員，他也是眾議院監督委員會民主黨籍主席，有著非裔美國人背景的他受訪時說道，川普毫無疑問是種族主義者。卡明斯認為，被攻擊的4名女子都非常努力工作、熱愛美國，「當你不認同總統時，突然間你成了壞人。我們不是要對總統效忠，而是要對美國憲法與人民效忠。」

報導指出，眾議院16日通過一項決議，強烈譴責川普的種族主義言論；象徵性的舉措是為了羞辱川普還有支持他的共和黨人。川普似乎沒有想要停戰，他17日晚間在北卡羅來納州一場集會攻擊歐瑪，群眾大喊「送她回去」，他沒有阻止情況。

部分共和黨人開始批評後，川普隔天又說他不同意群眾的行為，然而他19日又捍衛自己的粉絲，形容這些人是「極妙的愛國者」。成為箭靶的歐瑪則指責，川普在散播法西斯意識。

正在尋求民主黨總統提名的參議員布克（Cory Booker）表示，川普比種族主義者還糟糕，「他實際上利用種族比喻、言語來獲取政治利益。」不過，川普資深移民政策顧問米勒（Stephen Miller）則駁斥，川普已表態他不認同「送她回去」的言行，真正的關鍵問題在於，數百萬名愛國者早就厭倦了被左派議員看輕、攻擊。

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