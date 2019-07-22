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通俄門報告秀出「川普犯罪證據」　美眾院司委會主席：24日讓穆勒說出來

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▲▼2019/06/28，川普與普丁在大阪G20場邊會晤。（圖／路透）

▲川普與普丁在大阪G20場邊會晤。當時川普當面稱讚「俄羅斯沒有假新聞」，僅得到普丁回應，「呵呵」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國民主黨籍眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler），於當地時間21日表示，前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）針對「通俄門」的調查報告顯示出，總統川普的多項犯罪證據。納德勒預計在24日的眾議院聽證會上，要求穆勒陳述這些事實。

川普2016年靠著俄羅斯干預大選進而當選總統的「通俄門」事件，目前尚未被確切證實，不過這次看起來挺有進展。穆勒針對「通俄門」進行近2年的調查，於2019年3月完成報告；美國司法部則在一個月後公布報告的刪節版本。

納德勒接受「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）訪問時表示，「這份報告呈現了非常重要的證據，顯示總統犯下多項輕重罪，我們必須讓穆勒將事實呈現給美國人民，然後看看接下來我們該怎麼做。」他強調，政府必須被追究責任，「沒有總統可以凌駕於法律之上」。

▲▼ 美國通俄門特別檢察官穆勒（Robert Mueller）。（圖／路透）

▲「通俄門」前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）預計會出席24日全國電視轉播。（圖／路透）

納德勒這番話意義深遠，民主黨若要彈劾川普，就必須掌握這些犯罪證據。眾議院司法委員會和情報委員會的公開聽證會選在24日舉行，到時會以「背對背」的方式連續進行2場全國電視轉播；預計民主黨人士會讓穆勒的證詞，聚焦揭露川普不當行為的具體例證。

透過讓穆勒揭露「通俄門」調查期間，川普如何阻撓干預等不為人知的細節，民主黨希望能藉此為彈劾川普穩住陣腳。眾議院情報委員會主席西夫（Adam Schiff）在「面對國家」（Face the Nation）節目上指出，聽證會的主要目的之一，就是確保美國大眾能夠知道最新的進展，「大部分美國人的生活都很忙碌，他們沒有機會閱讀這份報告，而且它是既無聊又枯燥的調查工作紀錄，所以我們想要讓穆勒把它活生生地講出來…這是一個非常可惡的事實。」

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關鍵字：美國,北美要聞,川普,通俄門,俄國,穆勒,民主黨

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