貿易戰停滯！川普上任後陸資投資美國暴跌9成　農村恐受影響

▲ 川普及習近平6月底在日本大阪20國集團（G20）峰會場邊會談。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

美中兩國間的不信任日漸加深，使一度穩定的陸資流入美國速度減緩。《紐約時報》報導，自總統川普（Donald Trump）上任以來，陸資投資美國金額已經暴跌將近90%。

由於美國監管機構加強審查、對中國不友好的投資氣氛及北京當局嚴格限制資金外流，陸資下滑普遍反映在美國整體經濟上，影響包括矽谷新創企業、曼哈頓房市及耗費多年爭取陸資的各州政府，顯示出全球兩大經濟體經過多年的整合後開始脫鉤。

前國際貨幣基金組織（IMF）經濟學家、現為康乃爾大學教授的普拉薩德（Eswar Prasad）指出，「外國直接投資急遽下降顯示出美中經濟關係惡化有多嚴重；美國不信任中國人，中國也不信任美國人。」

報導指出，中國對美國投資近年來不斷加速，大量資金湧入汽車、科技、能源及農業市場，為密西根州、南卡羅萊納州、密蘇里州、德州等地創造新的就業機會。隨著中國經濟蓬勃發展，美國各州、地方政府及企業都開始爭取陸資。

然而，紐約經濟研究公司榮鼎集團（Rhodium Group）數據顯示，中國2018年對美國直接投資金額從2016年的465億美元高峰降至54億；截至2019年4月的初步數據則顯示，兩國交易規模為28億美元，較2018年僅微幅上升。

中國投資疲軟不太可能使美國經濟脫軌，但恐將損及原就處於經濟劣勢的地區，例如數年來靠著吸引陸資，才在經濟大恐慌的復甦期間建立新的工廠、創造就業機會的密西根州。美中貿易全國委員會主席艾倫（Craig Allen）也指出，陸資流失主要將反映在農村地區。