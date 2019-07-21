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川普鐵粉！華裔正妹選美冠軍頭銜被拔　全因推特黑歷史遭起底

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▲▼ 美國2019年華裔密西根世界小姐朱凱西（Kathy Zhu）被摘除后冠。（圖／翻攝自IG）

▲ 朱凱西是知名保守派政治評論員，她的IG、推特粉絲數加總超過10萬人。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國新一屆2019年密西根州美國世界小姐選美大賽14日結果揭曉，由就讀密西根大學的20歲華裔大學生朱凱西（Kathy Zhu，音譯）贏得后冠。只不過，身為美國總統川普支持者的她，過去在網路上的言論遭起底，更在18日被摘除后冠。如今她也公開表態，直呼此舉是歧視她的政治立場。

綜合USA TODAY等外媒報導，朱凱西曾在推特發表與伊斯蘭教、非洲裔槍殺事件等言論，但主辦單位認定內文具「攻擊性」（offensive）、「無視他人感受」（insensitive）且「不恰當」（inappropriate），違反美國世界小姐規範，取消她的參賽資格，撤銷冠軍資格。

▲▼ 美國2019年華裔密西根世界小姐朱凱西（Kathy Zhu）被摘除后冠。（圖／翻攝自推特）

▲ 朱凱西從小和父母一同自中國山東省青島市移居美國佛州。（圖／翻攝自推特）

在2018年「世界希賈布日」（World Hijab Day）活動中，朱凱西拒絕戴上穆斯林的希賈布（hijab）頭巾。她在推特說，「現在這只是時尚配件而不是宗教用品？還是只是想讓女性習慣在伊斯蘭教的壓迫中度日？」但這番言論遭到反對者指責是伊斯蘭恐懼症患者。

此外，朱凱西談論非洲裔槍擊事件時，也曾在推特發文，提到「你們知道，大多數黑人之所以會死，是被其他黑人害的？在指責他人之前，先搞定你們自己社區的問題。」

上述2則推特文都引起不小的爭議，儘管朱凱西早已把貼文刪除，但主辦單位仍認定這是觸犯「參賽者必須保持良好形象」的規定。在參賽資格被取消後，她也在推特公布相關電子信件及簡訊內容。

談及此事，朱凱西強調，眼前狀況顯示選美大賽的主辦單位無法容納其他想法或立場，「他們只想讓人說出『別人想聽的話』，但現今社會上有很多是聽起來尖銳醜陋的事實。」

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關鍵字：朱凱西,選美,后冠,北美要聞

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