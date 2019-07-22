元朗白衣人「鐵棍狂毆」市民...36傷1命危！議員記者掛彩　警未逮捕放行





▲元朗白衣人與市民爆衝突。（圖／翻攝自臉書）

記者錢玉紘／綜合報導

香港民陣21日舉行爭民主遊行，示威者至晚間仍遲遲未散去，警方晚間以催淚彈、用強光照射等方式清場，於此同時，元朗地區突然有大批「白衣人」聚集，見到市民就暴力攻擊，包含議員、記者皆有人流血掛彩，已經至少造成36人受傷，其中一人命危。

據報導，這批「白衫軍」自稱元朗守護者，21晚間與市民爆發衝突，更有人揚言「見到黑衣就打」，隨後發生多起集體鬥毆事件，還從街頭蔓延到地鐵站，雙方在站內和車廂內打鬥，元朗站一度無法停靠列車，地上四處可見血跡。其中，受傷的包含立法會議員林卓廷，他嘴角濺血掛彩，已送往屯門醫院接受治療。

資深民主黨黨員、關注組主席柯耀林在臉書轉貼圍毆現場影片，指控「元朗黑社會在西鐵站見人就打」、「無法無天」，甚至有收到網友來訊，拍到警察在地鐵站一見到黑社會衝入站內調頭就走，證實「警黑合作！」

另外，《立場新聞》的女記者何桂藍，以及另一名男記者在現場進行報導時，被一群男子以木棍等武器攻擊，男記者口部大量出血，何桂藍雙手、右肩受傷流血，後腦腫起，皆已送往醫院，亦有白衣人士搶去電視台攝影機，丟到草叢毀壞。香港記者協會、攝影記者協會、獨立評論人協會發表聲明譴責暴力，要求警方立即拘捕施襲者，切勿讓施襲者逍遙法外，同時亦緊急呼籲警方履行應有之職責，保護市民及記者。





▲議員林卓廷濺血。（圖／翻攝林卓廷臉書）

22日凌晨1點多時，戴白色安全帽和口罩的白衣男子在元朗南邊圍村聚集，手上拿著鐵棒等武器，到了凌晨3點多，統計已經有至少36人受傷，其中一位送往屯門醫院的男子病危。

凌晨3點36分，防暴警察開始行動，進入白衣人大量聚集的南邊圍村，但是在村外拉起了封鎖線，禁止媒體相關人員靠近，白衣男子則在南邊圍村外的空地散去，部分人乘車離開。港媒指出，沒見到員警阻止任何人離去，也未見有人被逮捕。到了凌晨4點多時，警方在空地內搜出了大量鐵棍、木條。

同時在凌晨1點多時，群眾因不滿警方對打人的白衣男子們視而不見，苦等超過1小時才到場，上百人前往天水圍警署包圍，並要求警方交代事件、至元朗增援，警署事後關上門，群聚民眾到凌晨4點多散去。

▲元朗白衣人與市民爆衝突後，聚集南邊圍村。（圖／路透社）

許多網友指控，當時時2名警察看到黑道集結，立刻掉頭就走，懷疑是「警黑一家親」，但這段指控未受證實，目前也無積極證據。也有許多市民投訴香港媒體指，警方事後姍姍來遲，一個白衣人都沒抓到，而且打電話報案都沒下文，只得到一句「已有警方前往」隨即切斷電話。

目前已有網友在網路上發起22日罷工、罷課運動，要求警方全力逮捕白衣男。

元朗警區助理指揮官游乃強警司於凌晨5點15分左右，於村口簡報情況。他提到，「兩邊陣營都未見有攻擊性武器」，受傷者有25人，22男3女，分別送到博愛醫院、屯門醫院及天水圍醫院，有記者問為何讓白衣人離開南邊圍村，他則表示身穿白衣不代表有參與鬥毆，目前沒有逮捕任何人。

游乃強表示，在21日晚上10點41分收到市民投訴有刑事恐嚇，當時巡邏隊到吸鐵站，發現有大約有100多人分屬「兩個陣營」打鬥，由於人手不足，因此要快速應變部隊支援才能到場制止。他又指警方讉責所有暴力行為，會全力追查。

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