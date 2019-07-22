　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

元朗白衣人「鐵棍狂毆」市民...36傷1命危！議員記者掛彩　警未逮捕放行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼元朗白衣人與市民爆衝突。（圖／翻攝自臉書）

▲元朗白衣人與市民爆衝突。（圖／翻攝自臉書）

記者錢玉紘／綜合報導

香港民陣21日舉行爭民主遊行，示威者至晚間仍遲遲未散去，警方晚間以催淚彈、用強光照射等方式清場，於此同時，元朗地區突然有大批「白衣人」聚集，見到市民就暴力攻擊，包含議員、記者皆有人流血掛彩，已經至少造成36人受傷，其中一人命危。

據報導，這批「白衫軍」自稱元朗守護者，21晚間與市民爆發衝突，更有人揚言「見到黑衣就打」，隨後發生多起集體鬥毆事件，還從街頭蔓延到地鐵站，雙方在站內和車廂內打鬥，元朗站一度無法停靠列車，地上四處可見血跡。其中，受傷的包含立法會議員林卓廷，他嘴角濺血掛彩，已送往屯門醫院接受治療。

資深民主黨黨員、關注組主席柯耀林在臉書轉貼圍毆現場影片，指控「元朗黑社會在西鐵站見人就打」、「無法無天」，甚至有收到網友來訊，拍到警察在地鐵站一見到黑社會衝入站內調頭就走，證實「警黑合作！」

另外，《立場新聞》的女記者何桂藍，以及另一名男記者在現場進行報導時，被一群男子以木棍等武器攻擊，男記者口部大量出血，何桂藍雙手、右肩受傷流血，後腦腫起，皆已送往醫院，亦有白衣人士搶去電視台攝影機，丟到草叢毀壞。香港記者協會、攝影記者協會、獨立評論人協會發表聲明譴責暴力，要求警方立即拘捕施襲者，切勿讓施襲者逍遙法外，同時亦緊急呼籲警方履行應有之職責，保護市民及記者。

▲▼白衣人現蹤元朗！地鐵突擊示威者見人就打。議員林卓廷濺血。（圖／翻攝林卓廷臉書、翻攝臉書）

▲議員林卓廷濺血。（圖／翻攝林卓廷臉書）

22日凌晨1點多時，戴白色安全帽和口罩的白衣男子在元朗南邊圍村聚集，手上拿著鐵棒等武器，到了凌晨3點多，統計已經有至少36人受傷，其中一位送往屯門醫院的男子病危。

凌晨3點36分，防暴警察開始行動，進入白衣人大量聚集的南邊圍村，但是在村外拉起了封鎖線，禁止媒體相關人員靠近，白衣男子則在南邊圍村外的空地散去，部分人乘車離開。港媒指出，沒見到員警阻止任何人離去，也未見有人被逮捕。到了凌晨4點多時，警方在空地內搜出了大量鐵棍、木條。

同時在凌晨1點多時，群眾因不滿警方對打人的白衣男子們視而不見，苦等超過1小時才到場，上百人前往天水圍警署包圍，並要求警方交代事件、至元朗增援，警署事後關上門，群聚民眾到凌晨4點多散去。

▲▼元朗白衣人與市民爆衝突。（圖／路透社）

▲▼元朗白衣人與市民爆衝突。（圖／路透社）

▲元朗白衣人與市民爆衝突後，聚集南邊圍村。（圖／路透社）

許多網友指控，當時時2名警察看到黑道集結，立刻掉頭就走，懷疑是「警黑一家親」，但這段指控未受證實，目前也無積極證據。也有許多市民投訴香港媒體指，警方事後姍姍來遲，一個白衣人都沒抓到，而且打電話報案都沒下文，只得到一句「已有警方前往」隨即切斷電話。

目前已有網友在網路上發起22日罷工、罷課運動，要求警方全力逮捕白衣男。

元朗警區助理指揮官游乃強警司於凌晨5點15分左右，於村口簡報情況。他提到，「兩邊陣營都未見有攻擊性武器」，受傷者有25人，22男3女，分別送到博愛醫院、屯門醫院及天水圍醫院，有記者問為何讓白衣人離開南邊圍村，他則表示身穿白衣不代表有參與鬥毆，目前沒有逮捕任何人。

游乃強表示，在21日晚上10點41分收到市民投訴有刑事恐嚇，當時巡邏隊到吸鐵站，發現有大約有100多人分屬「兩個陣營」打鬥，由於人手不足，因此要快速應變部隊支援才能到場制止。他又指警方讉責所有暴力行為，會全力追查。

【延伸閱讀】

元朗地鐵站暴打！車廂男乘客下跪求饒　白衣人照樣一拳揍飛

白衣人地鐵站伏擊「棍棒暴打」市民！　民主黨控警黑合作、港府嚴正追究

快訊／白衣人襲擊港鐵元朗站！持鐵條、長棍無差別攻擊市民　議員林卓廷濺血

ET快訊
元朗白衣人「鐵棍狂毆」市民36傷1命危…記者議員掛彩！警未逮
快訊／4縣市大雨特報「今雨型有點複雜」　連2天防午後大雷雨

關鍵字：元朗,元朗白衣人,反送中,逃犯條例,香港

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

元朗白衣人「鐵棍狂毆」市民...36傷1命危！議員記者掛彩　警未逮捕放行

元朗地鐵站暴打！車廂男乘客下跪求饒　白衣人照樣一拳揍飛

白衣人地鐵站伏擊「棍棒暴打」市民！　民主黨控警黑合作、港府嚴正追究

快訊／白衣人襲擊港鐵元朗站！持鐵條、長棍無差別攻擊市民　議員記者見血

深夜爆衝突！警舉橙旗「射催淚彈、橡膠子彈」　示威者丟瓶還擊　港府說話了

陸媒：有陸企想買美貨　已提「排除加徵關稅」申請

影／嫌醜！2歲萌娃崩潰哭喊「不要像爸爸」　背後藏心酸真相

香港大小遊行不斷　央視：誰破壞法治，誰就是罪人！

反送中遊行隊伍抵終點　無視「警方防線」繼續前往金鐘方向

陸國務院發表「新疆問題」白皮書　環時酸美：大失所望

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

「用閃亮的歌聲開始現場演唱！」 他爆笑重現真珠美人魚經典神曲

包商忘設警示！少男撞抽水管慘死　單親爸掩面痛哭：我只有這個兒子

元朗白衣人「鐵棍狂毆」市民...36傷1命危！議員記者掛彩　警未逮捕放行

元朗地鐵站暴打！車廂男乘客下跪求饒　白衣人照樣一拳揍飛

白衣人地鐵站伏擊「棍棒暴打」市民！　民主黨控警黑合作、港府嚴正追究

快訊／白衣人襲擊港鐵元朗站！持鐵條、長棍無差別攻擊市民　議員記者見血

深夜爆衝突！警舉橙旗「射催淚彈、橡膠子彈」　示威者丟瓶還擊　港府說話了

陸媒：有陸企想買美貨　已提「排除加徵關稅」申請

影／嫌醜！2歲萌娃崩潰哭喊「不要像爸爸」　背後藏心酸真相

香港大小遊行不斷　央視：誰破壞法治，誰就是罪人！

反送中遊行隊伍抵終點　無視「警方防線」繼續前往金鐘方向

陸國務院發表「新疆問題」白皮書　環時酸美：大失所望

快訊／4縣市大雨特報「今雨型有點複雜」　連2天防午後大雷雨

穿著平底涼拖奔放的季節！棉花糖勃肯鞋、Oruga增高鞋必Get

通俄門報告秀出「川普犯罪證據」　美眾院司委會主席：24日讓穆勒說出來

元朗白衣人「鐵棍狂毆」市民...36傷1命危！議員記者掛彩　警未逮捕放行

「香奈兒」雙頭唇萃8色一次試！紅茶拿鐵超顯白　顏色持久度UP～

他手指發黑、凹大洞！竟因30年壞習慣「恐怖斷指」…JJ也可能壞死切掉

台東嫩媽帶兒夜市碰碰車！撞凹路邊轎車「一秒轉頭落跑」

老屁孩硬停「專用車位」被檢舉！囂張臉狂酸婦孺：讓你紅　網眾怒肉搜

台中加油站離奇盜刷！女刷卡竟無辜被告　中信銀回應了

元朗地鐵站暴打！車廂男乘客下跪求饒　白衣人照樣一拳揍飛

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

大陸熱門新聞

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

即／白衣人襲元朗站　示威者被打

5旬大叔檢查痔瘡　遭男醫生性侵

港警晚間射催淚彈　示威者丟瓶子..

白衣人棍棒暴打市民！港府嚴正追..

元朗男乘客下跪求饒　遭白衣人一..

10歲小網紅天天用名牌「抗老保..

梁朝偉出演漫威「滿大人」被罵爆

瞞家人去隆乳！愛妻手術台上「心..

嫌醜！2歲萌娃崩潰哭喊「不要像..

結婚5個月感情甜蜜！她產後7天..

正妹休學賣假貨「2年賺450萬..

他直播突斃命　疑為吸睛吞毒蟲

世界大學聲譽排行陸6校進百強

更多熱門

相關新聞

元朗男乘客下跪求饒　遭白衣人一拳揍倒

香港反送中效應不斷延燒，民間也發起721遊行。不料稍早深夜11點，一群疑似黑道的「白衣人」衝進元朗西鐵站，竟不分青紅皂白暴打乘客、記者及議員，還進到車廂內施暴。當時一名年輕男乘客下跪求饒，希望能幸免於難，不料仍遭一拳揍倒在地；影片流出後，引發網上一陣錯愕。

白衣人棍棒暴打市民！港府嚴正追究

即／白衣人襲元朗站　示威者被打

港警晚間射催淚彈　示威者丟瓶子還擊

香港遊行不斷！央視：誰破壞法治就是罪人

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

牧草粉碎機奪命！高大成：痛苦指數直逼最高級

石虎陳屍路邊以為遭路殺　竟是被咬

女子搭電梯上頂樓脫拖鞋　下秒墜地

95元雞腿飯遭2星負評　網一看配菜懂了

「這不是我弟！」蘆洲車禍死者身分逆轉

證據曝光！李棟旭拍戲拍一半　趕去看101練習生

即／白衣人襲元朗站　示威者被打

5旬大叔檢查痔瘡　遭男醫生性侵

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

17歲妹掙扎喊不要！　副理強X：她是害羞

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面