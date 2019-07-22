快訊／白衣人襲擊港鐵元朗站！持鐵條、長棍無差別攻擊市民　議員記者見血

▲白衣人現蹤元朗，地鐵突擊示威者見人就打。議員林卓廷濺血。（圖／翻攝臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

香港民間人權陣線21日721遊行結束後，仍有大批的示威者繼續向金鐘、中環前進，港警深夜10時許則射擊催淚彈清場。此外，西鐵元朗站深夜11時左右也出現許多白衣人，手持藤條、長棍及鐵條進入元朗站鎖定穿黑衣的遊行者攻擊，有乘客還一度跪在地上求饒、場面相當混亂。

根據了解，元朗地區21日入夜後就有居民發現，有許多身穿白衣的人在街上遊蕩，有消息指稱他們在計劃伏擊遊行者。白衣人晚間11時則開始手持藤條、長棍及鐵條追打市民，還有許多人衝進元朗站內見人就打，連香港立法會議員林卓廷在場直播情況，同樣也被數十名白衣人圍毆受傷流血。

▲林卓廷後腦、雙手被打，嘴角被打到爆開需要縫針。（圖／民主黨）

衝突爆發後，列車月台、候車廳內一片混亂，地上佈滿雜物及破爛的衣服，還有許多折斷的木棍、雨傘等物品；香港醫院管理局表示，截至21日晚間11時20分，有8人就醫需要治療，但不確定是否來自元朗區衝突。

立法會議員林卓廷稍早也在臉書留言，質疑白衣人疑似是黑幫份子，「我已聯絡元朗警方，我和同事正前往元朗，要求警方立即打擊元朗站和朗屏站一帶黑道份子，確保民眾，尤其年輕人安全。」

此外，香港媒體報導，港鐵表示，西鐵線的列車21日晚間11時45分起不停元朗站，同時為了配合警方的要求，元朗站已經於晚上11時55分關閉。

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