白衣人群毆港民卻「沒半個被逮」！　警回：沒看到有人拿武器啊

▲警方聲稱沒看到白衣人拿武器。（圖／路透社）



實習記者黃可昀／綜合報導

對於大批白衣人在港鐵元朗站追打市民的事件，不少人抨擊警方為何沒逮捕任何人？元朗區助理指揮官游乃強回應，「穿白衣不代表有參與打鬥」，警方到場後也「沒看到有人手持攻擊性武器」。外界對他這項說法相當不滿，認為警方是刻意視而不見，但面對記者的追問，游乃強仍堅持表示「沒有看到」。

▲男乘客下跪求饒，仍遭白衣人揍倒。（圖／翻攝自林卓廷臉書）



據《星島日報》報導，游乃強指出，21日晚間10時41分接獲報案，隨後就派出巡邏車到場查看，發現有超過100人在鬥毆，指揮中心馬上加派配戴完整裝備的警員到場增援，由於當天場面十分混亂，「不能確認站在南邊圍邨口的人都有參加打鬥」，所以暫時不拘捕任何人。

▲無辜市民被打到背部開花。（圖／翻攝自臉書／‎巴打絲打Facebook Club）



不過，外界最質疑的還是警方竟眼睜睜看白衣人離去，對此游乃強表示，不能說穿白衣的全都有打人，警方也沒辦法搜查全部人的身份證，「警察有自己的搜查方法」。

此外，游乃強強調，警方真的沒看到任何人持有鐵棍，但他們相信很有可能是有貨車運送武器到現場，目前已經記錄當天路過的車牌號碼，並派出重案組第一對處理此案，最後重申「一定會嚴查到底」。