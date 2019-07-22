捲入反送中風波！　寶礦力再發3點聲明致歉：支持「一國兩制」

▲寶礦力水得再度道歉並強調，「支持和擁護『一國兩制』」。（圖／CFP）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《逃犯條例》風波延燒之際，寶礦力水得先前宣布撤回香港無綫電視（TVB）廣告，不僅引起各界討論，也遭到許多大陸網友抵制。寶礦力水得的母公司「香港大塚製藥」昨（21）日再度道歉，發出3點聲明並強調，「我們一直支持和擁護『一國兩制』。」

寶礦力水特昨日在官方微博轉發「香港大塚製藥」的聲明稿表示，「香港寶礦力水特的再次聲明是我們的初衷，而支持『一國兩制』、香港特區繁榮安定，這一立場始終不會改變；針對當前輿論，我們再次聲明，也再次感謝媒體與廣大網友的關心與監督。」

據香港大塚製藥所發出的3點聲明內容顯示，「作為一家在香港經營多年的公司，我們一直支持和擁護『一國兩制』基本方針及《基本法》」、「我們一直支持香港的穩定和繁榮」、「我們將繼續竭盡所能地為全世界人民健康作貢獻」。

▲寶礦力水得轉發香港大塚製藥的聲明稿。（圖／翻攝寶礦力水得微博）

據了解，先前受到反對修例影響，有許多示威者批評香港無綫電視（TVB）的新聞報導偏頗「警方」，進而抵制任何在TVB下廣告的廠商，包括寶礦力水得在內。當時網路還流傳一張「寶礦力水得香港」的對話截圖顯示，「我們上週已經做出從TVB撤回廣告的決定，但還需兩週的時間。」

事後，寶礦力水得香港分公司在10日發出聲明，為9日所作出的回覆致歉，不過仍然引起大批大陸網友反彈，紛紛發起抵制言論。如今寶礦力在微博再次發聲，許多網友仍不買單，「不接受你的道歉」、「走吧不需要你」、「隨你們怎麼聲明，一生絕不買」。