白衣人地鐵站伏擊「棍棒暴打」市民！　民主黨控警黑合作、港府嚴正追究

▲白衣人現蹤元朗！地鐵突擊市民見人就打。（圖／翻攝臉書）



記者許力方／綜合報導

香港民陣21日舉行爭民主遊行，警方晚間出動大批警力驅散，同時元朗驚傳有上千名「白衣人」聚集，在西鐵站附近徘迴，甚至在站內持棍棒追打、圍毆市民及記者，民主黨成員指控「警黑合作」，黑道白衣人無法無天、見人就打，甚至有影片證實警察看到掉頭就走。凌晨0時16分，香港政府發出聲明，強烈譴責暴力行為，表示香港作為法治社會完全不能容忍任何暴力行為，將會嚴正追究。

721民陣遊行，示威者於晚間包圍中聯辦、西區警署，警方出動大批速龍小隊，手持催淚彈槍，推進防線。未料另一邊元朗同時發生暴力衝突事件，有大批白衣人手持鐵棍、木棒等棍棒武器，伏擊西鐵站市民，一路追打嗆聲，除了有記者被痛毆爆血，議員林卓廷也被打到嘴角濺血送醫。

▲民主黨指控警察掉頭就走，「警黑合作」。（圖／翻攝柯耀林臉書）



資深民主黨黨員、關注組主席柯耀林在臉書轉貼圍毆現場影片，指控「元朗黑社會在西鐵站見人就打」、「無法無天」，甚至有收到網友來訊，拍到警察在地鐵站一見到黑社會衝入站內調頭就走，證實「警黑合作！」

對此，香港政府22日凌晨針對21日晚上在上環及元朗發生的暴力行為發出聲明，強烈譴責暴力行為。指稱繼之前衝擊中聯辦大樓後，再有激進示威者無視警方多次警告，在上環一帶向警方發動連番暴力襲擊，包括投擲汽油彈、縱火、擲磚，堵塞主要幹道，行為令人髮指。

港府痛斥，與此同時，在元朗有人聚眾在港鐵車站月台及車廂內襲擊乘客，引發衝突，導致有人受傷。香港作為法治社會完全不能容忍任何暴力行為，特區政府予以強烈譴責，並會嚴正追究。

▼白衣人暴打市民，議員林卓廷濺血。（圖／翻攝林卓廷臉書）

