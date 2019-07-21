企鵝妹急哭！機警分局前開直播　警外出查看…意外發現跟蹤男

▲企鵝妹到警局求救。（圖／翻攝自twitch）

記者張君豪／台北報導

南韓人氣實況主企鵝妹（윰찌니，Jinny）本月20日在宜蘭童玩節開直播，沒想到從宜蘭搭乘客運回台北時，發現一名長期跟蹤自己的男子也上車！她在直播中失控淚崩，並透過直播聊天室跟粉絲溝通，她希望不要用這種默默跟蹤的方式，追看直播的粉絲心疼震怒，甚至有網友詢問企鵝妹下車地點，聲稱要到台北車站想幫忙圍堵這跟蹤男！後來企鵝妹情急下求援、居然跑到離台北車站不遠的中正一警分局前面開直播，此舉引發警員注意外出查看，也讓警方得以介入化解這場企鵝妹遭恐怖粉絲跟蹤的危機。

▲企鵝妹發現後面是跟蹤男，甜美笑容瞬間消失。（圖／翻攝自twitch）

企鵝妹當天的直播影片，記錄一整天實況，她從白天在宜蘭童玩節，到晚上搭客運返回台北，再回程車上，發現有名疑似之前曾跟蹤過她的男子也跟上車，甚至坐在自己的後排座位、手持圓扇遮臉。她在鏡頭前難掩驚慌，又見男子刻意接近又舉扇子遮臉，忍不住掉下眼淚。

▲企鵝妹希望粉絲不要用這種方式默默跟，邊說邊忍不住哽咽落淚。（圖／翻攝自twitch）

企鵝妹透過直播聊天室透露：她從1、2月開始就發現該名男子時常默默跟蹤，企鵝妹更透過直播軟體和線上翻譯功能，在留言版詢問台灣粉絲要怎麼處理，企鵝妹後來甚至緊張到在鏡頭前淚崩，引爆粉絲網友怒火，眾人氣憤紛紛留言，要求跟蹤男出來解釋「噁爛男」、「可能是慣犯」、「去報警」，其中數名粉絲號召到男子下車地點堵人，留言版騷動不斷。

▲網友擔心企鵝妹，號召在男子下車地點堵人。（圖／翻攝自twitch）

後來企鵝妹趁隙下車，靈機一動前往中正一分局前繼續開直播，結果這名詭異的男粉絲也繼續尾隨所幸企鵝妹機警舉動引發警局內警員注意外出查看，警方因此化解網紅企鵝妹遭變態粉絲尾隨的危機。中正一警方證實企鵝妹當天確曾向警方求助，因此依規定介入調處，並登記雙方資料；但因為該男並無騷擾企鵝妹的明顯行為，警方盡力規勸，並呼籲粉絲追星情切、也要顧慮對方感受，避免因此產生衝突或觸法。

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