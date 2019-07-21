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天天用名牌「抗老保養」　10歲小網紅喊話姐姐們：不要輸給我～

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▲10歲小網紅不但化濃妝，還用名牌抗老保養品。（圖／翻攝自小紅書「鈺瑩小主」，下同）

▲10歲小網紅不但化濃妝，還用名牌抗老保養品。（圖／翻攝自小紅書「鈺瑩小主」，下同）

記者劉亭／綜合報導

永保青春是許多女人的目標，但什麼時候開始保養呢？大陸一對姐妹花，自稱「最小美妝博主」，分別是10歲與12歲的兩人，不但已經開始化妝，還開始使用專櫃名牌「抗老」產品，引起許多網友討論。

這對姊妹花在小紅書上表示，「喜歡測評彩妝護膚抗老」。10歲妹妹先前曾發文分享，姐姐教她保養要從小開始，兩姐妹晚上都要用了名牌抗老精華液才能睡覺，「第二天皮膚會很嫩很滑」，更向群眾喊話，「請你們也要開始認真護膚吧！！不要輸給我這個09後~」。

▲10歲小網紅不但化濃妝，還用名牌抗老保養品。（圖／翻攝自小紅書「鈺瑩小主」，下同）

▲10歲小網紅向各位小姐姐們喊話，開始認真護膚吧。

過了1個月後，10歲妹妹又再度發文，之前用抗老精華液過敏了，整張臉又紅又腫，媽媽買了另一家名牌神仙水，「我已經離不開它了，我早晚起床睡覺前都要濕敷一次，可以抗老又可以防過敏，缺點就是用得太快，一周不夠就用掉一半了」。

網友看了貼文之後傻眼，紛紛留言表示，「老師作業佈置的太少了……」、「那長大了能用什麼」、「化著妝塗小棕瓶哈哈哈，恩！這樣效果才更好」、「絕對是大人為了博取關注度給他拍的照片」、「小朋友，別一天敷兩次了，用神仙水洗臉效果更佳喔」。

▲10歲小網紅不但化濃妝，還用名牌抗老保養品。（圖／翻攝自小紅書「鈺瑩小主」，下同）

也有網友好心相勸，「寶貝，聽好，小棕瓶是抗老的，你現在的觀念還沒有成熟，但我可以明確的告訴你，這些都是應該20左右開始用的，並不是越用越好，你看，一朵盛開的花朵，你總是給他施肥，反得適得其反，你現在是皮膚很好的年紀，不需要這些過多的滋養，花該盛開時，比誰都好看，但如果提前開放了，等到真正開始開放的時候，他就會的一文不值。」

根據「香港01」報導，皮膚科專科醫生史泰祖表示，30歲後的皮膚才會開始衰好，出現肌膚鬆弛、小皺紋等，造成皮膚衰老的成因是，外露的皮膚受紫外線照這；一般而言只要做好防曬即可，使用抗衰老產品只是輔助。史泰祖同意「抗衰老要從小做起」，現在年輕人愛熬夜、吸菸、喝咖啡，讓皮膚提早衰老，建議多休息、多運動、多菜少肉並且擦防曬。

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關鍵字：網紅,鈺瑩小主,小紅書,小棕瓶,神仙水

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