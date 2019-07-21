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正妹休學賣假貨「2年賺450萬」　滿房名牌只有1條項鍊是真品

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▲女大生賣假名牌貨。（圖／翻攝自《北京晚報》微信公眾號）

▲女大生賣假名牌貨。（圖／翻攝自《北京晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

大陸1名90後的正妹女大生，在大二休學在網上賣假冒奢侈品，一度在1年內的營業額高達600萬元人民幣（約新台幣2700萬元），就連租屋處也被她當作「倉庫」，然而一屋子的「名牌」，除了一條她自己用的項鏈，其他全都是假冒品，北京法院日前一審判她4年有期徒刑。

《北京晚報》微信公眾號報導，這名女大生姓耿，休學開網店後，起初因貨物品質不好，很多商品一眼就能看出有品質有問題，銷路不順，她為了找到更好的貨源，親自去了一趟廣州，找到了兩家專做奢侈品仿冒的廠家，並通過其名下的兩家網路商店對外銷售。

▲女大生賣假名牌貨。（圖／翻攝自《北京晚報》微信公眾號）

▲女大生1年營業額高達人民幣600萬元。（圖／翻攝自《北京晚報》微信公眾號）

報導指出，光在2018年1年的時間裡，她的營業額就達到600餘萬元人民幣，但她表示，其中100萬元左右來自刷單金額，實際的銷售額在500萬元左右，兩年來，其店鋪的利潤率大概在三成左右，獲利100多萬元（約新台幣450萬元）。

經過警方偵查，光是在她屋內扣押的仿冒奢侈品，其相應正品的售價就達人民幣315萬多元（約新台幣1400萬元）。她說，「平時看這些假貨大街上也都有賣的，就沒多想」，自己只是為了賺錢養家，買家也清楚這些商品並非正品，因此不存在欺詐和欺騙，並認可公訴機關的指控。

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