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影／嫌醜！2歲萌娃崩潰哭喊「不要像爸爸」　背後藏心酸真相

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記者劉亭／綜合報導

女兒是許多爸爸心中的寶貝，但有時候可能被童言童語中傷。江西九江一名2歲萌娃西西嫌爸爸醜，只要一聽到「長得像爸爸」，馬上哭喊「我不要像爸爸～～」，接著崩潰倒地。

 ▲西西嫌爸爸醜，不要像爸爸。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

▲西西嫌爸爸醜，不要像爸爸。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

另一段影片中可見，西西和媽媽在房間內，卻在門邊按著不讓爸爸進來，當被問到原因時，還對爸爸大喊「你好醜」。爸爸心碎地確認「爸爸好醜啊？」西西還回「當然！」

▲西西嫌爸爸醜，不要像爸爸。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

根據《梨視頻》報導，西西的媽媽馮小姐受訪時表示，其實這背後有著令人鼻酸的原因，西西的爸爸以前是消防員，陪女兒時間比較少，在女兒懂事之後也常常不在家裡，因此西西會覺得「這是我們（西西和媽媽）的家，爸爸的家是在賓館」，爸爸聽了雖然傷心，但也習慣了。

但是馮小姐也表示，因為覺得很遺憾，現在爸爸已經轉職了，很努力地在彌補與女兒的關係，也減少跟朋友出去的時間，「特別寵她，就是女兒奴」。她也強調，女兒和爸爸之間就是「相愛相殺」，也沒有人去教女兒嫌棄爸爸。

▲西西嫌爸爸醜，不要像爸爸。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

許多網友留言表示，「我家閨女也是，被鄰居婆婆什麼像爸爸，可不高興了」、「被自己的孩子嫌棄，暴擊傷害啊」、「那麼可愛的女兒」、「的確像爸爸 鼻子一模一樣」；但也有網友認為應該認真看待，「還是得給孩子說一下，要愛爸爸的」、「家長教育問題」。

▲西西嫌爸爸醜，不要像爸爸。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

▲西西嫌爸爸醜，不要像爸爸。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

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關鍵字：消防員,萌娃,梨視頻,女兒奴

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