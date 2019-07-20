京阿尼縱火33死！螺旋階梯促火舌速竄…逃生動線全毀　消防員PO文教逃命

▲日本京都動畫公司遭人惡意縱火，奪走33條人命。（圖／路透，下同）

記者黃苑瑜／綜合報導

日本知名動畫公司「京都動畫」（京都アニメーション，又稱京阿尼）18日遭人縱火造成33死，事件震驚各界。日本警方公布縱火犯真實身分，是41歲的青葉真司。桃園市政府消防員張詠惟在臉書PO文，對於京阿尼縱火事件感到悲慟，同時也藉這個機會，把正確的逃生觀念帶給所有人知道。

綜合日媒報導，41歲的青葉真司攜帶汽油桶闖入工作室建築一樓，一邊縱火一邊大喊「去死吧」等字眼，而當火一點燃，螺旋式階梯的構造讓火勢一口氣迅速擴散，逃生動線全被熊熊烈火淹沒。警方數分鐘後在現場附近路邊發現受傷嫌犯，他當時向警員說了大意為「因為小說被偷，所以縱火」等話。

▲日本京都動畫公司火災現場。

京阿尼是一棟3層樓的鋼筋水泥建築，一般火災約是1000度，但京阿尼火場卻是1500度，火場溫度過高也是逃生困難原因之一，大火釀成33死（1樓2名，2樓11名，2樓至3樓1名，3樓19名）。此外，有日媒分析京阿尼內部平面圖，每層樓的坪數不大，加上每層樓都有設置螺旋階梯，樓梯的寬度約為1公尺，推測極有可能是在火災發生當下，員工恐慌爆衝，導致一群人在樓梯間被堵住無法動彈的狀況，擁擠動線及螺旋式階梯對於逃生來說相當不便。

對此，桃園市消防員張詠惟在臉書PO文表示哀慟，「身為一位動漫愛好份子，看到京阿尼這場大火走了33位優秀的畫師真的很難過，但是，同時身為一位消防員，我覺得我必須要藉著這個機會，把正確的逃生觀念帶給大家知道。」

▲哀悼花束。

張詠惟列出發生火災時有4點不能做，「京阿尼公司通往頂樓的門被鎖起來了，以下有幾點不能做：1、不可往上逃生！濃煙往上飄絕對比你快；2、不需要拿濕毛巾摀住口鼻；3、不要躲在廁所；4、火災時請不要搭電梯逃生。」他接著說，「由於縱火犯在一樓放火，導致所有人被困在二、三樓，這個時候，應該要待在房間內，把門關上阻止濃煙進入，同時打開靠近建築物外側沒有煙的窗戶，讓新鮮空氣流動的同時大聲呼救！火災會死亡的原因絕大部分都是被濃煙嗆死的。」

另外，他還補充4點觀念，「1、火場中的濃煙是會燃燒的！所以隔絕濃煙非常重要；2、門關上之後，可以用毛巾等等塞住門縫，但是千萬不要為了弄濕毛巾而冒險前往廁所；3、千萬不要躲在廁所！廁所的塑膠門一遇到濃煙就會融化了；4、不要覺得木門很容易就燒起來，木門可以有效的隔絕濃煙，而且會有半小時以上的時效，非常足夠我們消防人員進入搶救。」

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