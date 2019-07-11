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宜蘭消防員換夏季新裝　穿新式救護POLO衫舒適

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▲▼宜蘭消防員換夏季新裝，穿新式救護POLO衫舒適。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

▲▼宜蘭消防員換夏季新裝，穿新式救護POLO衫舒適。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

臺灣夏季天氣炎熱高溫，消防救護人員在艷陽下執行各項救護工作，往往汗流浹背，揮汗如雨，且原制式紅色工作服材質較為硬挺不透氣，宜蘭消防局為體恤救護同仁辛勞，自7月11日起，將消防人員夏季救護服裝改為救護POLO衫，爾後救護出勤不僅涼快，也輕便許多。

▲▼宜蘭消防員換夏季新裝，穿新式救護POLO衫舒適。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

宜蘭消防局表示，新式救護POLO衫，顏色為灰色，左前胸有依宜蘭縣特色所設計的標誌（宜蘭縣龜山島及浴火鳳凰圖案），背後有白色救護車圖樣及「宜蘭消防」、「EMT」字樣可供辨識，另外著救護背心，以提高救護同仁執勤安全性。

換新裝，11日救護出勤同仁宜蘭消防分隊隊員簡煜勳表示，紅色工作服較不透氣，且通常著工作服內會再穿內衣，再加救護背心共3件，非常悶熱，換穿救護POLO衫較為透氣舒適，活動上也比較方便。

另羅東消防分隊隊員羅健瑜說，救護POLO衫流汗時不會黏答答的，而且布料有彈性，搬運患者時活動較為方便舒適，材質清涼且透氣。

▲▼宜蘭消防員換夏季新裝，穿新式救護POLO衫舒適。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

▲▼宜蘭消防員換夏季新裝，穿新式救護POLO衫舒適。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

宜蘭消防局長徐松奕表示，依據消防服製準則第3條第2款，各消防機關因地理位置不同（如高山地區、縱谷或臨海地區）而有氣候差異，相關勤務服裝應因地制宜，放寬勤務服裝規定，授權各級消防機關得自訂專用工作服。

為體恤同仁辛勞，自7月11日起，將消防人員夏季救護服裝改為救護POLO衫，換穿新式服裝後，同仁均給予正面回饋，穿著救護POLO衫不僅機動性高，使同仁執行緊急救護工作反應更迅速，且不再讓人動輒揮汗如雨下，獲得一致好評，相信也能使救護工作執行順遂，保障民眾生命財產安全。

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關鍵字：宜蘭,消防員,夏季POLO衫

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