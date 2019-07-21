遭酸年薪2千萬還說嘴林飛帆　張善政反擊：謝金河「專業」估算天差地遠

▲張善政、林飛帆。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂欣玫／綜合報導

為了林飛帆擔任民進黨副秘書長後的月薪爭議，前行政院長張善政、財信傳媒董事長謝金河隔空槓上，張善政20日批評謝金河拿一個沒有工作經驗、能力未經驗證的陽春碩士林飛帆，和博士畢業已經38年的他相比，謝金河自己都不見得能回答吧？

針對林飛帆擔任民進黨副秘書長領9萬月薪，張善政日前受訪時批評，只要顏色一樣就有發展，這是非常負面的示範，像前北農總經理吳音寧已驗證是不行的，林飛帆是否有能力還有待驗證，在此階段就給這樣的位置及待遇是有問題的。

對此，謝金河在臉書上批評，林飛帆出任民進黨副秘書長是黨職，這是民進黨自家人的事，不過標榜無黨無派的張善政卻把林飛帆比成吳音寧，又對他的9萬月薪很有意見，這有可能讓流彈打回來，打到自己，「林飛帆的百萬年薪與張前院長的2000萬年薪起跳，不知道誰比較不合理」。

對於謝金河的質疑，張善政20日也在臉書文反擊指出，拿一個沒有工作經驗、能力未經驗證的陽春碩士林飛帆，和博士畢業已經38年的他相比，謝金河自己都不見得能回答吧？

另外，張善政也針對謝金河質疑他的收入做出說明。張善政表示，謝金河的「專業」估算，和他的實際收入「差好幾倍」，第一，他在台哥大擔任董事不是獨董，沒有接受薪資，薪資數字是「零」，所以謝金河的估算天差地遠。

第二，另外兩個公司用所有董事平均酬勞估算獨董酬勞，偏差也是很大，謝金河不了解公司董事會內部的酬勞結構。

第三，謝金河舉宏碁2008年業務黃金時期董事酬勞達6000萬元的例子，一點參考性也沒有，宏碁尖峰時期股價逾百元，現在呢？稍微查一下就知道差多少倍，無從判斷謝金河舉11年前尖峰時期的董事酬勞來和今天做比較的用意。

最後，張善政還表示，他認為謝金河模糊了焦點，林飛帆陽春碩士拿月薪9萬，對一般辛苦打拚的年輕人，示範意義是什麼？

▲謝金河臉書批評張善政。（圖／翻攝自謝金河臉書）



▲張善政臉書回擊謝金河。（圖／翻攝自謝金河臉書）