大陸發表新疆白皮書：敵對勢力鼓譟疆獨、肢解中國

▲新疆牧童。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務院新聞辦21日發表《新疆的若干歷史問題》白皮書，內容指出，敵對勢力為了達到分裂、肢解中國的目的，蓄意歪曲歷史、混淆是非，鼓譟新疆獨立，企圖割裂中華文化，「新疆是中國神聖領土不可分割的一部分，從來都不是什麼『東突厥斯坦』。」白皮書還提到，新疆經濟持續發展，各族人民像石榴籽一樣緊緊團結在一起，正處於歷史上最好的繁榮發展時期。

白皮書指出，中國新疆維吾爾自治區地處中國西北，位於亞歐大陸腹地，與蒙古國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度8個國家接壤，著名的「絲綢之路」在此將古代中國與世界聯繫起來，使其成為多種文明的薈萃之地。

▼新疆安全人員執行巡邏任務。（圖／路透社）

白皮書提到，中國是統一的多民族國家，新疆各民族是中華民族血脈相連的家庭成員。在漫長的歷史發展進程中，新疆的命運始終與偉大祖國和中華民族的命運緊密相連。然而，一個時期以來，境內外敵對勢力，特別是民族分裂勢力、宗教極端勢力、暴力恐怖勢力，為了達到分裂、肢解中國的目的，蓄意歪曲歷史、混淆是非。他們抹殺新疆是中國固有領土，否定新疆自古以來就是多民族聚居、多文化交流、多宗教並存等客觀事實，妄稱新疆為「東突厥斯坦」，鼓譟新疆「獨立」，企圖把新疆各民族和中華民族大家庭、新疆各民族文化和多元一體的中華文化割裂開來。

白皮書強調，歷史不容篡改，事實不容否定。新疆是中國神聖領土不可分割的一部分，新疆從來都不是什麼「東突厥斯坦」；維吾爾族是經過長期遷徙融合形成的，是中華民族的組成部分；新疆是多文化多宗教並存的地區，新疆各民族文化是在中華文化懷抱中孕育發展的；伊斯蘭教不是維吾爾族天生信仰且唯一信仰的宗教，與中華文化相融合的伊斯蘭教紮根中華沃土並健康發展。

白皮書並指出，當前，新疆經濟持續發展，社會和諧穩定，民生不斷改善，文化空前繁榮，宗教和睦和順，各族人民像石榴籽一樣緊緊團結在一起，新疆處於歷史上最好的繁榮發展時期。

▼新疆街景。（圖／達志影像／美聯社）

