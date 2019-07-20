蔡英文丹佛僑宴「爆桌」席開70桌　教僑胞3招對付假訊息

▲總統蔡英文在美國丹佛舉行僑宴「爆桌」。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／美國丹佛報導

總統蔡英文於當地時間19日抵達美國丹佛過境，晚間舉行僑宴，本來只安排40桌，但現場僑胞踴躍參與，最後「爆桌」席開70桌。她在致詞時，也指導台下的僑胞們，用3招「不轉傳、快查證、幫澄清」來對付假消息，幫助台灣捍衛民主，保護言論自由。

蔡英文表示，她知道很多人很著急，因為感覺中國大陸步步進逼，一手硬一手軟，想要壓迫台灣接受「一國兩制」。台灣社會有憂心，尤其是看到香港慢慢失去自由民主，麻開始擔心台灣的主權、台灣的民主。

蔡英文說，台灣受到很大的壓力，但是面對壓力，總統要做的事情只有一個，就是把壓力頂住，「就像我剛剛說的，無論我過境紐約還是丹佛，甚至於訪問邦交國，我到哪裡，中國的打壓就到哪裡。」

「他們不想見到台灣的總統走向國際、和國際交往。」蔡英文說，她做得越多，他們抗議的動作就越大，但民主的國家才能享受抗議的自由，這些中國大陸朋友來到國外，真的要珍惜這樣的自由。

另一方面，蔡英文提到，訊息戰、假消息，在滲透台灣社會，很多國際媒體，也都提到中國大陸怎麼利用台灣的言論自由，來干預媒體，傷害台灣的自由，「因為半年後有大選，所以這些攻擊會越來越多。很多攻擊已經到了荒誕不經，但是講久了，就好像是真的。」

蔡英文呼籲，當遇到令人懷疑的訊息時，有三件事情要記得，「不轉傳、快查證、幫澄清」，「這三個動作，幫助台灣捍衛民主，保護我們的言論自由。當然，我們也已經做了努力，透過國際合作、國內修法，來防堵傷害民主的假訊息。」

最後，蔡英文說，這個時候一定愛團結做伙，一定要團結，才守得住台灣、守得住台灣的民主。這不是為了她自己，是為了年輕人的未來，一定要守住年輕人的未來，讓他們能夠繼續過著民主自由生活的方式。

蔡英文強調，2020年就是台灣守護民主的關鍵時刻，「United we stand, divided we fall」（團結則存，分裂則亡），「在海外的朋友，尤其是在美國的朋友，明年一月一定要回來，咱做伙為台灣拚，這樣好不好？」