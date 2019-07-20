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蔡英文歷任首位造訪科州總統　賈德納：台美關係有史以來最好

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▲▼美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Senator Cory Gardner）受訪。（圖／記者陶本和攝）

▲美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Senator Cory Gardner）受訪。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／美國丹佛報導

總統蔡英文於當地時間19日抵達美國丹佛過境，晚間舉行僑宴，特別邀請參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Senator Cory Gardner）參與。賈德納稍早於會前受訪時表示，他認為台美關係現在是有史以來最好的，至於2020選戰的議題，他則希望能確保選舉安全、公平和自由的。

賈德納抵達會場時，先向隨行的記者們說，這是台灣總統首次訪問科羅拉多，很開心見證這次歷史性的訪問；而今天他也與總統討論安全議題與經濟機會，也討論了日益密切的美台關係。

賈德納表示，當提到「亞洲再保證倡議法案」，這將進一步促進美國和台灣之間的聯繫，「我們也會繼續落實『台灣關係法』，並繼續推動立法，例如『台北法案』，這個將強化進一步在全球範圍加強美台的外交機會。」

媒體追問稍早跟蔡英文談了什麼內容？賈德納表示，他們討論了最近的安全協議，包括22億美元的軍售案，現在正在國會；他強調，這是「台灣關係法」義務的履行，也是「亞洲再保證倡議法案」去年由總統簽署生效後，我們繼續實行對台軍售，且是常態化的。

在2020選戰議題上，賈德納說，希望確保選舉是安全、公平和自由的，我們並沒有深入討論選舉政治，而是著重在什麼對台灣有利，以及我們之間的關係。

至於台美關係的現況，賈德納認為，「美台關係現在是有史以來最好」，看科羅拉多州的人民，對雙方關係的支持，以及台灣在科羅拉多超過2億美元的銷售市場，這是美國人民和台灣之間關係與支持。

賈德納進一步表示，接下來將會深入討論能源合作的機會，包括「亞洲再保證倡議法案」中鋪陳的，關於美國將在亞洲進一步尋求能源夥伴關係。

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關鍵字：蔡英文訪三聖,蔡英文,民進黨,2020總統,2020總統大選,賈德納

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