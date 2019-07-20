衝基隆鞏固蔡適應選情　「救火隊長」卓榮泰：這裡沒有火！

▲ 卓榮泰（左二）衝基隆鞏固立委蔡適應（圖中拿麥克風）選情。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

民進黨中執會10日宣布，將徵召蔡適應參選基隆市區域立委，20日上午在慶安宮是第一場造勢會，由民進黨主席卓榮泰、基隆市長林右昌、蔡適應及議員向「基隆媽」參拜，並宣布由林右昌擔任蔡適應競選總部主任委員。被問到是否鞏固選情擔任救火隊長？卓榮泰說，基隆沒有火，只有對地方的希望，他是來承接地方的反映。

林右昌說，蔡適應深耕外交國防，專業問政也獲得民間團體肯定，公民監督國會聯盟評鑑為第一名立委，在國防外交委員會表現亮眼，也讓軍港遷移案如期進行，在地方為基隆向中央爭取預算和建設，尤其是交通建設非常用心和努力。

▲ 民進黨主席卓榮泰（左三）、基隆市長林右昌（左二）、蔡適應（左四）及議員向基隆媽參拜。

卓榮泰表示，基隆列為艱困選區，蔡適應在立法院的表現亮眼，黨內決定徵召，要守住基隆這一席立委，也要讓蔡英文總統也連任成功。被媒體問到，是否到各地鞏固選情擔任救火隊？卓榮泰說，基隆沒有火，只有對地方的希望，他是來承接希望的。

蔡適應表示，過去3年的任期，他與市長林右昌分工合作，為基隆爭取許多建設，包括：軍港遷移、大基隆歷史場景計畫、基隆輕軌，都已陸續動工興建，林右昌是最能擘畫與執行建設的市長，而蔡適應是最能幫基隆中央爭取建設預算的立委。基隆是台灣頭，過去這幾年在市長林右昌執政後獲得市民稱讚，今日卓主席來慶安宮參拜為他推薦，做為民進黨輔選的第一站。

蔡適應指出，基隆還有許多的建設，需要中央支持，包括高地社區供水補助、快捷公車核定、公路品質提升、長照2.0、河川整治，他期待下一個任期，能與民息息相關的民生議題領域中，再為基隆爭取更多的經費。

▲ 民進黨主席卓榮泰說，基隆這裡沒有火！

▲ 民進黨主席卓榮泰送上鳳梨祝福。

▲ 基隆市長林右昌送上肉粽，象徵「包中」。