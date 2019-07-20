前女友叫他處理「後事」　劈腿男說「我不怕」…提告恐嚇敗訴

▲曾姓男子向前女友提告涉嫌恐嚇罪，檢方從曾男回傳訊息中發現他「不怕」，而做出不訴處分。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

曾姓男子劈腿被前女友要求分手，竟騷擾前女友家人，前女友傳訊息指責曾男，並請曾男自行處理退租屋處「後事」，曾男看到「後事」兩字，竟以此提告前女友涉嫌恐嚇，檢察官偵訊時發現曾男曾傳訊息回嗆前女友：「後事？你在威脅我？我不怕！」，檢方認為曾男既說「不怕」，怎還提告恐嚇？做出不起訴處分。

一名曾姓男子因劈腿被前女友要求分手，竟騷擾前女友家人，前女友傳訊息指責曾男，並請曾男自行處理退租屋處「後事」，曾男看到「後事」兩字，竟以此提告前女友涉嫌恐嚇，檢察官偵訊時發現曾男曾傳訊息回嗆前女友：「後事？你在威脅我？我不怕！」，檢方認為曾男既說「不怕」，怎麼還提告恐嚇？做出不起訴處分。

曾男與前女友交往3年因劈腿，被前女友發現，前女友憤而提出分手，並在曾男怒趕下搬離2人租處，事後曾男後悔想挽回前女友，即四處找前女友的友人希望協助，甚至找上前女友的家人，前女友受不了，傳訊息指責曾男，並表明曾男如再繼續騷擾家人，絕對不會放過他，請曾男自行處理退租屋處「後事」。曾男一看到「後事」兩個字，認為前女友涉嫌恐嚇他，而向前女友提告恐嚇罪嫌。



檢察官在偵查時，發現曾男與前女友訊息對話紀錄中，被告講到「後事」時，曾男曾回嗆：「後事？你在威脅我？我不怕！」。檢方據以反問曾男，既然對被告所言「不怕」，為何要提告恐嚇？因而認為罪證不足，做出不起訴處分。

據查，刑法第305條恐嚇罪規定，以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，為刑法上之恐嚇危害安全罪責。其中以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人者，指的是必須使人生畏怖心，而通知將加惡害於被害人而言。因此恐嚇罪的構成要件，重點就在「言詞」的內容，只要受惡害通知的人心生畏懼，而且有不安全的感覺，就有機會成立恐嚇罪，不一定要真的發生客觀上之危害結果，但實際上院檢在審理時，還是要依據主觀、客觀條件，還有談話的內容全盤來認定，恐嚇的作為是否具體、明確，是不是真的造成「心生畏懼」，才是重點。