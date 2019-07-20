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登月50年／人類重燃「登月夢想」！　美國宣告2024重返月球

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▲▼地球升起。1968年12月24日，美國太空人安德斯（William Anders）從月球表面朝地球方向拍下這張照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲地球升起。1968年12月24日，美國太空人安德斯（William Anders）從太空船上朝地球方向拍下這張照片。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

50年前的7月20日，美國3名太空人搭乘阿波羅11號太空船登陸月球，其中阿姆斯壯和艾德林2位登月先鋒，完成了首次「月球漫步」壯舉，開啟人類探索宇宙的新紀元。隨著人類登月50周年紀念日的到來，不少國家都重新燃起登陸月球的夢想。

2019年初，美國提出「2024年重返月球計畫」，宣布將於5年後執行新一次登月計畫，任務被命名為「阿提米絲」（Artemis，希臘神話中的月亮女神），將新一代太空人送上月球，其中更可能出現首位女性登月太空人。

在NASA的計畫中，將派出男性與女性太空人參與新一代登月任務，若任務圓滿成功，將會是史上第一次女性登月紀錄。NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）先前表示，為了達成2033年登陸火星的終極目標，將會加速登月計畫日程，並將月球當作前進火星的「試驗場」。

美國副總統彭斯（Mike Pence）先前也信誓旦旦地宣布，「讓我強調這一點，人類史上第一位登上月球的女性，以及下一位登月的男性，都應該是美國人，搭乘從美國國土上升空的美國製火箭完成任務。」

回顧50年前的美蘇「太空競賽」，1966年2月，蘇聯率先讓「月球9號」（Luna 9）安全著陸在月球風暴洋（Oceanus Procellarum）附近，成為世界上第一枚成功在月球著陸的月面探測器。美國不甘示弱，立刻加快執行阿波羅計畫（Apollo），終於在1969年完成人類登月壯舉，由太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）和艾德林（Buzz Aldrin）先後邁開「人類的一大步」

事實上，目前已經有3個國家成功將月球探測器送到至月球表面，包括美國、前蘇聯和中國，但其中只有美國成功派出太空人踏上月球。其中，美國一共在阿波羅計畫中執行過6次載人登月任務，將12名太空人送上月球。

2013年12月，中國「嫦娥三號」探測器攜帶月球車「玉兔號」，成功在月球雨海（Mare Imbrium）西北部，為40多年來人類再度成功利用探測器登月。目前，中國後續探月工程的嫦娥五號至嫦娥八號，正緊鑼密鼓地計畫當中。

近年來，印度也有意加入「登月俱樂部」，而且要挑戰的是人類從未嘗試過的「月球南極」。印度太空研究組織（ISRO）的「月船2號」（Chandrayaan-2）探測器原訂7月15日發射升空，但在發射倒數第56分鐘發現嚴重技術問題，臨時喊停。

如果印度的這項計畫執行成功，將成為第4個登上月球的國家，也將會是第一個在月球南極登陸的國家。事實上，印度的這項任務原訂於2018年3月進行，但後來因變更設計和修正偏差，導致多次延後，目前暫訂於7月22日發射。

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關鍵字：登陸月球,阿波羅11號,阿姆斯壯,北美要聞

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