高雄暴雨狂襲！韓國瑜「夜赴廚藝晚會」表揚勞工…餐敘畫面曝光

▲高雄多處地區淹水災情嚴重。（圖／記者賴君欣攝）



記者鄒鎮宇／台北報導

高雄19日受即時大雷雨狂襲，各地災情頻傳，光是淹水災區就高達267處。對此，高雄市長韓國瑜特地取消20日的「台中感恩之旅」，晚上參加高雄市餐飲職業工會的活動，關心餐飲業的勞工。

韓國瑜預定20日前往高雄，進行「感恩謝票兼固樁」之旅，目的是感謝當初台中紅派、黑派及台中市立委沈智慧在他初選時的幫忙，但受水災影響，在19日晚間8時許傳出停止行程的消息。

▲韓國瑜晚間參加高雄市餐飲職業工會的活動。（圖／翻攝林后可可園臉書）



韓國瑜晚間主持災害應變會議，在下午5時30分召開第一次工作會議時表示，雖然各區退水的速度比往年快，但仍要求各區公所及各機關首長針對過去、現在的淹水情況做檢討報告，讓未來的治水方向更為準確，「清淤一定會產生效果，可是要退到多快才能滿足民眾，這是要更進步的，所以我們才要求寫檢討報告，未來凡是能加強的部分要繼續來加強。」

隨後，韓國瑜前往飯店參加高雄市餐飲職業工會的「2019高雄市餐飲廚藝展」活動，除了表揚之外，也和粉絲們開心合照。對此，高雄市政府勞工局長王秋冬指出，韓國瑜是出席餐飲工會的勞工表揚大會，主要目的是關心勞工。