查賄制暴遭疑心裡有鬼　徐國勇：對照陳其邁　韓國瑜應多注意市政

▲徐國勇與蘇貞昌坐鎮中央災害應變中心。（圖／翻攝自徐國勇臉書）

記者張乃文／綜合報導

內政部長徐國勇19日前往高雄市警局了解「查賄制暴」工作相關規劃，也提到高雄是「重中之重」的地方。對此，高雄市長韓國瑜質疑「部長難道是自己心裡有鬼嗎？」徐國勇則認為，對照行政院副院長陳其邁昨天晚上在高雄永安了解新港抽水站的作業情形時，「該坐鎮指揮救災的韓市長，實在應該多多注意市政，及高雄市的災防工作」。

徐國勇20日在臉書發文回應韓國瑜日前質疑「查賄制暴」高雄是「重中之重」的言論。他感到相當困惑，獲得國民黨提名為總統候選人的韓國瑜在高雄，也已經宣布競選總部將設在高雄，「高雄自然在維安上是重中之重」。

徐國勇提到，明年大選的查賄制暴、維護總統候選人、全國立委候選人的維安，都是內政部的工作，「我們一定全力做好，請韓市長放心、也不必質疑」。

「此時此刻韓市長最重要、最需關注的是高雄大雨後的防救災工作！」徐國勇說，總統府、行政院到各部會對於丹娜絲颱風的動向、外圍環流對台灣的影響等，全程緊盯、毫無鬆懈，即使颱風路徑遠離，他也到中央災害應變中心一再提醒中南部縣市要做好大雨應變措施。

徐國勇指出，然而高雄於昨日下午2點即有淹水災情傳出，高雄市政府在「淹水2小時後的下午4點才二級開設災害應變中心」，5點半才第一次工作會報，對照行政院副院長陳其邁昨天晚上在高雄永安了解新港抽水站的作業情形時，「該坐鎮指揮救災的韓市長，實在應該多多注意市政，及高雄市的災防工作」。

最後，徐國勇也表示，「高雄是台灣珍愛的海洋首都，請市長專心市政，遵守您對民眾的承諾」。