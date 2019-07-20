　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

貼「高雄淹水照」給韓國瑜...下秒竟被封鎖！小編深夜急PO文澄清

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

 ▲韓國瑜小編團隊澄清沒有封鎖網友。

記者錢玉紘／綜合報導

高雄市在19日下午降下豪雨，造成多處嚴重積水，市長韓國瑜的臉書也被網友用「災情照」灌爆。但是有網友指出，他在韓國瑜臉書底下PO文表示辦公室附近淹水，但因語帶諷刺，竟直接被封鎖，韓國瑜的小編團隊也在約凌晨12點時回應「不要再來煩」。

有網友在韓市長的FB上直接PO文，問說「市長你辦公室旁易經淹水了，怎辦???還是要民眾自備游泳圈？」然後附上一張淹水的照片。之後，該網友在臉書論壇中表示，他在市長的臉書貼文之後，立刻被小編立刻把我設黑名單，「這種態度讓我超不爽」。他還PO出截圖，顯示被封鎖之後，就無法看到粉絲貼文的欄位。

▲▼網友質疑被韓國瑜臉書封鎖。（圖／翻攝自臉書）

高雄在昨日下午和晚間，傳出大量淹水災情。韓國瑜的臉書在深夜12點左右終於PO文，不過卻是針對被控告「小編封鎖人」一事，小編們PO出截圖，證明從未封鎖過網友，「誰再說我們封鎖，再來煩我們，我們就....還是不會封鎖你@@」，並補充「我們歡迎回報災情」。

貼文底下仍有不少網友持續貼出淹水照，甚至有人貼出前高雄市長候選人陳其邁前往勘災，而韓國瑜到高雄市餐飲職業工會參加活動的對比圖，不過相比之下，支持的韓粉仍佔多數，「支持韓國瑜帶職參選」、「韓市長辛苦了，多保重身體加油」、「市長加油，市政府加油，辛苦了，永遠支持你們」、「唯一支持韓國瑜」、「總統選韓，天天天藍」。

高雄19日受即時大雷雨狂襲，各地災情頻傳，光是淹水災區就高達267處，有網友PO出影片，大水甚至直接淹進公車裡面，客得努力把腳抬起來，才不至於邊搭車邊泡腳。韓國瑜取消20日的「台中感恩之旅」，19日晚間則是參加高雄市餐飲職業工會的活動，關心餐飲業的勞工。 

ET快訊
快訊／基隆路騎士高速直撞轉彎車　大量噴血無生命跡象
高雄暴雨狂襲！韓國瑜「夜赴廚藝晚會」表揚勞工…餐敘畫面曝光
快訊／波灣情勢緊張！伊朗又出手扣押油輪　船上掛「英國旗」

關鍵字：高雄淹水,韓國瑜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

貼「高雄淹水照」給韓國瑜...下秒竟被封鎖！小編深夜急PO文澄清

快訊／蔡英文抵達丹佛　飯店外上百歡迎民眾、10位抗議者陷對峙

「報導我多一點，就是壞學生」　韓國瑜質疑NCC雙重標準：瞎了、聾了

高雄暴雨狂襲！韓國瑜「夜赴廚藝晚會」表揚勞工…餐敘畫面曝光

柯P獅吼「草包、菜包」！王世堅嗆「被丟包症候群」：深宮怨婦

蔡英文任內少3.2萬新生兒　馬英九分析原因！

快訊／韓國瑜官方帳號傳色情網址！急撇「不是小編可控制」...LINE回應了

快訊／蔡英文過境丹佛行程曝光一次看　關注太空科學具有3意義

大雨炸高雄！黃捷「災情回報」自己也用到 　她氣炸：我服務處也淹了

水灌高雄傳267災情！陳其邁冒雨衝新港抽水站　網狂喊：謝謝陳市長

吳宗憲《玩很大》暴怒片段被翻出　大罵關主：怎麼當的?!白癡啊!

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

《牠 第二章》全新官方預告　9月5日上映

暑假爽玩！太子爺揪團員工旅遊 開車兜風一路嗨...網笑噴：超載了啦

楊紫酒醉「貼臉、熊抱」通通來！　李現高冷人設崩盤..溫柔「摸頭殺」

看到兒子剪短頭髮「蛤」一聲失望　酷比下秒爆哭林宥嘉嚇傻

P.O：我就像是tvN的櫃台　第一次見李知恩驚呼「哇～是IU耶」

違規現世報！三寶整台卡安全島　騎士超母湯「魔性笑聲」high翻網

「台灣只有草包跟菜包可以選」　柯文哲：走到這一步真糟糕

我會一直陪妳！主人恐慌症發作　暖心服務犬「緊衝懷裡」：有我在

貼「高雄淹水照」給韓國瑜...下秒竟被封鎖！小編深夜急PO文澄清

快訊／蔡英文抵達丹佛　飯店外上百歡迎民眾、10位抗議者陷對峙

「報導我多一點，就是壞學生」　韓國瑜質疑NCC雙重標準：瞎了、聾了

高雄暴雨狂襲！韓國瑜「夜赴廚藝晚會」表揚勞工…餐敘畫面曝光

柯P獅吼「草包、菜包」！王世堅嗆「被丟包症候群」：深宮怨婦

蔡英文任內少3.2萬新生兒　馬英九分析原因！

快訊／韓國瑜官方帳號傳色情網址！急撇「不是小編可控制」...LINE回應了

快訊／蔡英文過境丹佛行程曝光一次看　關注太空科學具有3意義

大雨炸高雄！黃捷「災情回報」自己也用到 　她氣炸：我服務處也淹了

水灌高雄傳267災情！陳其邁冒雨衝新港抽水站　網狂喊：謝謝陳市長

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

貼「高雄淹水照」給韓國瑜...下秒竟被封鎖！小編深夜急PO文澄清

快訊／蔡英文抵達丹佛　飯店外上百歡迎民眾、10位抗議者陷對峙

撞車邂逅美魔女…他起色心「騙進倉庫」強吻壓床：說我帥不帥

快訊／北市基隆路機車疑搶快撞轎車　騎士倒地噴血送醫搶救中

登月50年／美插旗月球「人類一大步」！回顧登月艇失聯時刻　手動降落神救援

傻男友皮繃緊！12星座女「提分手預兆」　看到代表對你已經沒興趣

搭火車去看海！暑假一日玩透通霄　「最美海景小鎮」好療癒

超唯美！哥本哈根舊抽水站改裝「精品套房」　還有藝術家作品

2線3警官吃人妻被抓…她羞認「摩鐵2小時3發」　綠帽夫獲賠35萬

主子一臉厭世模仿她抬腿 馬麻轉頭一看笑翻：學屁啊

政治熱門新聞

韓國瑜Line帳號傳訊息關心「..

陳其邁冒雨衝高雄　網狂喊：謝謝..

韓國瑜官方帳號傳色情網址　LI..

雨炸高雄！黃捷氣炸：我的服務處..

高雄暴雨狂襲！韓國瑜赴廚藝晚會..

台中綁樁之旅　「網罵翻」韓國瑜..

水淹高雄！韓黑議員幫緩頰「是天..

韓國瑜：這次排水速度比較快

清淤神話維持2天！大雷雨淹沒高..

報導他就是壞學生　韓國瑜嗆NC..

馬英九：小英任內少3.2萬新生..

即／郭台銘拜會日台交流協會會長

柯P獅吼連連！王世堅：被丟包症..

高雄「水淹輪胎高」　蔡英文擔憂..

更多熱門

相關新聞

報導他就是壞學生　韓國瑜嗆NCC

國內近日有媒體轉載知名外媒的報導，指稱台灣有媒體疑受國台辦指揮，影響製播流程及媒體專業自主，因此才會一直報導高雄市長韓國瑜。對此，韓國瑜19日出面替該媒體說話，質疑NCC對不同電視台有兩套標準，「不要抹黑、造謠、中傷韓國瑜的，就是好學生，報導韓國瑜多一點的，就是壞學生。」

韓國瑜官方帳號傳色情網址　LINE回應了

雨炸高雄！黃捷氣炸：我的服務處也淹了

韓國瑜Line帳號傳訊息關心「竟連到色情網站」

陳其邁直奔高雄關心暴雨　「蔡總統也隔海打電話了解災情」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

25年沒見過生父！他追線索到屏東「發現驚人背景」

想墮胎遭拒！25歲女找密醫…醒來子宮破

韓國瑜Line帳號傳訊息關心「竟連到色情網站」

陳其邁冒雨衝高雄　網狂喊：謝謝陳市長

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

15歲女失蹤9天　母看監視器崩潰

子瑜低胸緊身背心　渾圓胸型全看光

妻剛生產完被瘋狂求歡　禁慾男下場超慘

韓國瑜官方帳號傳色情網址　LINE回應了

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

高雄暴雨「公車內部一片泥水」

《101》李鎮赫中恐怖「14名魔咒」！

雷／郭雪芙醉吻劉以豪：我不想要冷靜

「買可樂」什麼意思？台劇神解羞爆

Baby「深夜情緒文」認有異狀！網爆離婚

更多

最夯影音

更多

吳宗憲《玩很大》暴怒片段被翻出　大罵關主：怎麼當的?!白癡啊!

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

《牠 第二章》全新官方預告　9月5日上映

暑假爽玩！太子爺揪團員工旅遊 開車兜風一路嗨...網笑噴：超載了啦

楊紫酒醉「貼臉、熊抱」通通來！　李現高冷人設崩盤..溫柔「摸頭殺」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面