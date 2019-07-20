貼「高雄淹水照」給韓國瑜...下秒竟被封鎖！小編深夜急PO文澄清

▲韓國瑜小編團隊澄清沒有封鎖網友。

記者錢玉紘／綜合報導

高雄市在19日下午降下豪雨，造成多處嚴重積水，市長韓國瑜的臉書也被網友用「災情照」灌爆。但是有網友指出，他在韓國瑜臉書底下PO文表示辦公室附近淹水，但因語帶諷刺，竟直接被封鎖，韓國瑜的小編團隊也在約凌晨12點時回應「不要再來煩」。

有網友在韓市長的FB上直接PO文，問說「市長你辦公室旁易經淹水了，怎辦???還是要民眾自備游泳圈？」然後附上一張淹水的照片。之後，該網友在臉書論壇中表示，他在市長的臉書貼文之後，立刻被小編立刻把我設黑名單，「這種態度讓我超不爽」。他還PO出截圖，顯示被封鎖之後，就無法看到粉絲貼文的欄位。

高雄在昨日下午和晚間，傳出大量淹水災情。韓國瑜的臉書在深夜12點左右終於PO文，不過卻是針對被控告「小編封鎖人」一事，小編們PO出截圖，證明從未封鎖過網友，「誰再說我們封鎖，再來煩我們，我們就....還是不會封鎖你@@」，並補充「我們歡迎回報災情」。

貼文底下仍有不少網友持續貼出淹水照，甚至有人貼出前高雄市長候選人陳其邁前往勘災，而韓國瑜到高雄市餐飲職業工會參加活動的對比圖，不過相比之下，支持的韓粉仍佔多數，「支持韓國瑜帶職參選」、「韓市長辛苦了，多保重身體加油」、「市長加油，市政府加油，辛苦了，永遠支持你們」、「唯一支持韓國瑜」、「總統選韓，天天天藍」。

高雄19日受即時大雷雨狂襲，各地災情頻傳，光是淹水災區就高達267處，有網友PO出影片，大水甚至直接淹進公車裡面，客得努力把腳抬起來，才不至於邊搭車邊泡腳。韓國瑜取消20日的「台中感恩之旅」，19日晚間則是參加高雄市餐飲職業工會的活動，關心餐飲業的勞工。