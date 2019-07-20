高雄淹大水…韓國瑜正接受專訪！晚間又餐敘　網友怒批：真的超扯

記者洪靖宜／高雄報導

高雄19日下午下起大雷雨，暴雨狂炸高雄，造成不少地區淹水嚴重，市民叫苦連天，尤其在鳳山行政中心附近，水一度淹到快和機車坐墊一樣高，但沒想到就在同時，市長韓國瑜正在府內接受媒體專訪。隨後，雖然前往災害應變中心主持，但到晚上，即前往飯店參加高雄市餐飲職業工會的「2019高雄市餐飲廚藝展」活動，也和粉絲們開心合照，引來網友怒批「高雄在淹水，韓國瑜卻在聚餐」。

▲韓國瑜19日晚間現身林皇宮。（圖／地方中心翻攝）

▲鳳山府前路淹水，機車慘遭滅頂。（圖／記者賴君欣攝）

19日下午2點多一場大雷雨，高雄多處傳出淹水災情，在鳳山行政中心周邊光復路及澄清路都嚴重積水，不少機車拋錨，騎士無奈只能用牽的涉水而過，但就在同一個時間，市長韓國瑜竟在鳳山行政中心內，接受《風傳媒》及《新新聞》專訪。

結束專訪後，新聞局也在下午4時發出通知，韓國瑜下午5時要到七賢抽水站視察，但隨後改為5時30分到災害應變中心坐鎮，但在會議結束後，韓國瑜被發現竟然現身林皇宮，參加高雄市餐飲職業工會的廚藝展飯局，被網友拿來與正在高雄永安新港抽水站視察的陳其邁相比，網友氣炸怒轟：「真的超扯」，但也有網友跳出來為韓國瑜說話，表示「驟雨的積水很快就退了」。

▲網友痛批淹水夜晚，韓國瑜去聚餐，而陳其邁回高雄勘災 。（圖／翻攝打馬悍將粉絲團）

對此，高市新聞局長王淺秋回應「市長訪談過程透過相關防災機關回報機制隨時掌握雨勢及災情，在接受訪問當時才剛開始降雨，一小時訪談後也隨即趕至災害應變中心坐鎮指揮，並未因此延誤市政及應變救災」。

至於晚間到林皇宮參加飯局，王淺秋說「韓國瑜當時主持完災害應變中心會議後，跟各區連線過確認全市剩3處積水還沒處理完，就按照行程，因為晚宴都很期待他（韓國瑜）去，因此是短暫致意離開」。