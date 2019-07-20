▲為升電裝「毫米波雷達預警系統」，全方位守護用路人安全。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲兩岸毫米波雷達自主研發與製造領導廠商為升電裝，發表全新「77GHz毫米波雷達內輪差主動預警系統」。（圖／記者楊詩益攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

大型車駕駛注意了！明年1月1日起大型車新法上路，將「行車視野輔助系統」列為定期檢測項目，兩岸毫米波雷達自主研發與製造領導廠商為升電裝，在2019商業車博覽會上，發表全新「77GHz毫米波雷達內輪差主動預警系統」，全方位守護用路人的安全。

▲▼具備偵測物體速度、距離與角度的功能，可多階段主動預警。

為升電裝發言人紀雅鈴表示，利用雷達的特性，在車速一定公里速以上，不管是側邊或者是後方的來車，它能夠輔助讓駕駛知道兩側行車的狀況，包含變道警示系統，切換車道時都能先預警，如果後方有來車的話也能夠預警，所以這次推出的這套系統，不只是內輪差的輔助，也包含平常的行車輔助，這是一個全方位、多功能的系統。

▲為升電裝董事長尤山泉表示，以優於歐盟法規規格的系統，推出世界首創「77GHz毫米波雷達內輪差主動預警系統」。

「內輪差」及「視覺死角」是大型車造成事故的主要原因，專家呼籲想要避免意外發生，除了要挑選規格齊全的視野輔助系統，也要定期檢測車輛，才能真正落實行車安全，道安專家陳麥斯提到，大型車的行駛環境較嚴苛，可能會行駛在工地，所以它遭到潮濕、高溫的侵襲狀態，會比一般轎車更為嚴重，所以非常鼓勵大車駕駛，在開車之前，除了胎壓之外，應該對於全車的配備，不管是外部的雷達、警示燈，或者是方向燈及煞車部分，都要去做一個詳細的檢查。

▲道安專家陳麥斯呼籲，除了要挑選規格齊全的視野輔助系統，也要定期檢測車輛，才能真正落實行車安全。

相較於現行其他系統多具有偵測範圍不足、預警不即時或易受天候干擾等缺點，為升電裝全新「77GHz毫米波雷達內輪差主動預警系統」，具備偵測物體速度、距離與角度之功能，可多階段主動預警，完整涵蓋內輪差以及視野盲區

，能在黃金時間內提醒大型車駕駛，有效防止事故發生。

▲「77GHz毫米波雷達內輪差主動預警系統」，完整涵蓋內輪差以及視野盲區，能在黃金時間內提醒大型車駕駛。

長期致力發展行車安全系統的為升電裝，創造出許多便利且安全的產品，來維護大眾行車安全，並成立「財團法人為升電裝教育基金會」秉持回饋社會，持續關心、幫助弱勢團體、照顧偏鄉地區，回饋地方政府各單位，成立教育獎助學金照顧清寒家庭，投入各類安全宣導相關活動，並且參與許多不同類型之藝文活動，期待透過各類藝文活動，帶動社會人文藝術氣息。