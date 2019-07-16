家中冷氣機潛藏危險因子　定期清洗濾網保身家安全

▲▼季節性家電長時間沒有使用，尤其是冷氣機有可能因為雨水滲漏、灰塵導致內部零件短路，進而引發火災意外。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

最近天氣炎熱，民眾使用冷氣的頻率提高，平時對於冷氣機之維修保養應特別注意，台東消防局指出，季節性家電長時間沒有使用，容易累積灰塵，尤其是冷氣機，經年累月，有可能因為雨水滲漏、灰塵導致內部零件短路，進而引發火災意外，希望民眾能夠定期清洗冷氣機濾網，讓居住安全更有保障。

消防局表示，近日發生於台東縣達仁鄉轄內冷氣機起燃之火災，經現場勘查，係冷氣室內機起火燃燒，依冷氣機受燒殘骸顯示，塑膠外殼燒熔、內部主機板輕微燒熔、電源線接續端子附近發現有短路之情形，研判係因電氣因素引起火災之可能性較大。

▲定期清洗冷氣機濾網，可避免灰塵累積過厚損壞零件，長期不使用時，最好將插頭取下，以免用電超載發生意外。

屋主表示，冷氣室內機已故障好幾個月無法啟動，經聯繫廠商檢查後表示「冷氣機內部機件可能故障，需要查修」，但是一直未將冷氣機送修，也沒有關閉電源，因而導致本次火災，所幸該火災案件無人傷亡。

台東消防局表示，民眾最好還是每隔一段時間就定期清洗冷氣機濾網，以避免灰塵累積過厚損壞零件，而長期不使用時，最好能將插頭取下，以免用電超載而發生意外，平時使用時注意是否有不正常之過熱情形，並應避免於無人看管或晚上睡覺時使用，若長時間離開使用場所時，應關閉電源，並將插頭拔離電源插座，除此之外家中裝修盡可能使用不燃材料以防止火勢擴大延燒，能避免此類火災之發生。