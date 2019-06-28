大車阻路施工超無賴　新北警「列重大違規項目」強勢取締

▲新北警將大車違規列為重大違規項目，將強勢稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

近日連續發生板橋區湳雅夜市廠商擅自占用道路濫砍樹木事件，以及板橋、土城區重劃區大型車違規佔用道路施工等案件，嚴重影響民眾通行與安全，新北警已將大型車各項違規列為重大違規項目加強執法，並對於未依規定申請臨時通行證行駛管制道路、未申請路權施工等路霸行為均加強稽查取締。

新北警表示，大型車輛車體龐大、視野死角與內輪差範圍較大，行駛於路幅狹小、岔路且車多的市區道路，對用路人造成相當大的影響，行車危險性及壓迫感更甚，如大型車、工程施作車等未按申請之時段、路段及區域行駛或施工，更易引發交通壅塞，危害交通安全。

今年1至6月大型車事故已造成12人死亡，新北警方除對大型車輛各項重大惡性違規全面加強取締外，對各重劃區及各項建築工程周邊亦將加強巡查，稽查取締未依規定申請臨時通行證行駛管制區；另對已申請臨時通行證之大型車輛如有發現違規情形，將由執勤員警立即依法舉發後收回臨時通行證，且於6個月內該車不得再請領補發：

新北警統計108年1月至6月份取締大型車各項違規共2萬770件，其中舉發超載、超速、闖紅燈等違規2877件，取締違反管制規定（未申請臨時通行證、未依核准之時段、路段或區域行駛）共計2990件。

新北警強調，大型車對於貨物運輸、各項工程建設不可或缺，但對於用路人的安全有一定的風險，所以必須有適當的管理措施，對於已申請臨時通行證之車輛，屬管制區之例外許可，更應遵守相關規定，違者除依規定舉發外並收回臨時通行證，另將限制6個月的申請。