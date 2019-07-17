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暑假放小孩在家！快遞「上門送包裹」藏詐　5招常見誘騙法…找家人超危險

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▲不肖人士誘騙小孩開門。（圖／翻攝臺北市政府婦幼警察隊）

▲不肖人士誘騙小孩開門。（圖／翻攝台北市政府婦幼警察隊，下同）

實習記者梁家源／綜合報導

暑假期間常有家長上班，孩子在家的情況。為避免犯人誘騙小孩開門造成危險，台北市政府警察局婦幼警察隊為了加強防範，將過往案例及手法大公開，如較常見借廁所、假裝快遞、外送；也要提醒孩子，若是遇到不認識的人，千萬不要開門、不要說家裡目前沒有人等等，讓家長安心上班，孩子也安全。

以下幾則是較常見的誘騙孩子開門的手法：

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1.借廁所：謊稱肚子痛、尿急想借廁所，筆等小東西誘騙小孩開門。

2.打電話：編造理由想進入家中打電話，常見犯案理由會說：「我忘記帶鑰匙，家裡鎖住了，你可以借我電話打給鎖匠或家人來門門嗎」，假裝著急，影響小孩的思考判斷。

3.有外送：假裝是外送員，送披薩、送包裹等等，或是要求開門確認是否送錯地址。 

4.假警察：只有孩童自己在家的時候，穿著警察制服的人也不能輕易開門，因為警察制服外面也是可以買得到，而且如果沒有打電話報警，突然有警察登門造訪，不得不防範有心人士假冒警察犯案。

5.找家人：對方假裝是爸爸媽媽或家人的朋友，剛好家人不在家，要求想進去家中等待，有的小孩會覺得不讓對方進來很不禮貌，但是在還沒辦法判斷對方真實身分的時候，保護自己的安全觀念才是最重要。

如何防範不肖人士誘騙孩子開門，婦幼警察隊提出幾點做參考。

1.習慣鎖門：外出務必鎖門，即便社區鄰居都認識也要習慣性鎖門，以嚴防外來人士入侵。

2.絕不開門：有時小孩在門鈴監視器或門孔（貓眼）見不到對方，以為已離開，就開門再觀看，這時要注意壞人隱身視野死角伺機而動。

3.大聲喊叫：對家裡面大喊：「爸爸，有人按門鈴」，「阿公，外面有人」，讓對方以為家中有其他的大人。

4.電話求救：馬上打電話給家人，請家人儘快返家，所以熟記家人的手機號碼很重要。

▲不肖人士誘騙小孩開門。（圖／翻攝臺北市政府婦幼警察隊）

另外我們還要教育小孩，當接到電話或是有人按門鈴詢問時應該避免說的話：

1.接電話時不要說：「我爸爸現在不在」「我媽媽去了○○地方，很久才會回來」，可以跟對方說：「他等一下會回電給你」。

2.不要說我家現在沒有其他人，不透露家人不在家的訊息，對方提出進入家裡的要求都請拒絕，避免過多交談，落入對方的誘拐話術中。

3.不交談也是保護自己最好的方法，壞人會假藉各種理由讓小孩產生憐憫心，誘騙孩子開門幫忙。

婦幼隊最後要提醒，依兒童及少年福利與權益保障法規定，讓6歲以下兒童獨自在家者，會被處罰新台幣三千元以上一萬五千元以下的罰鍰，呼籲大家重視兒童人身安全，不要留下幼童獨自在家中，以避免憾事發生。

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關鍵字：小孩,暑假,安全

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