坐上砂石車駕駛座看不到前後　學童：「內輪差」好恐怖

▲屏東縣里港警分局28日到高樹鄉新南國小讓學童體驗大型車內輪差的可怕。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局新南派出所轄內有9家砂石場，是縣內砂石車往來密度最高派出所，里港警分局為讓新南國小在這學期最後一天，體驗大型車內輪差可怕，加強學童交通安全觀念，今天將砂石車開進校園，讓小朋友親身體驗坐上駕駛位置，體驗大型車輛視線死角，讓學童們印象深刻，直呼「內輪差」很可怕。

▲▼新南國小交通宣導、楊清源老師說明活動內容。

交通組員警並順勢引導小朋友，看到砂石車等大型車輛往來，至少要保持5~10公尺的安全距離，由於小朋友身體還小，想要穿越馬路時一定記得先舉手，讓 司機看到並有時間可以減速、煞車，確保交通安全。

▲▼里港警方交安、內輪差宣導。

新南派出所轄內的新南國小，位於高樹大橋的隘寮溪旁，避免隘寮溪河道淤積，威脅到隘寮溪兩岸民眾生命財產的安全，必須辦理疏濬工程，致沿岸砂石場有9家，砂石車載運砂石，每天往來相當密集。

由於28日是這學期最後一天，明天起放暑假，暑假期間小朋友的交通安全相對重要，里港警分局交通組員警因此今天早上到新南國小宣導砂石車交安觀念，協調旭陽砂石公司砂石車司機徐成凱將砂石車開入校園，讓學童親身體驗坐在砂石車座位上看到前後方的視覺感覺。

全校70位小朋友，由楊清源老師帶著輪流坐上砂石車駕駛座體驗，警方則在砂石車的前後方輪旁擺設了腳踏車等物，在駕駛座上的小朋友，伸長身體往從後視鏡查看，都看不到車輪旁有腳踏車，直呼「內輪差」真的很可怕，「不能太靠近大型車」，達到宣導交安效果。