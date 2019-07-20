殲-20首款改進將問世？　雙座型號變身電子戰機

▲解放軍可望推出殲-20首款改型。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

解放軍首款隱身戰機殲-20已服役近2年的時間，近日傳出第一種重大改型即將推出，預估雙座型問世後將擔任電子戰與隱身攻擊機用途。有分析認為，由於研製時間較晚，殲-20雙座型航電、火控、武器系統都會壓倒美國空軍當年計畫以F-22衍生的FB-22戰機。

綜合外電報導，殲-20具備高推力、高速、作戰高度等優勢，同時還能夠覆蓋中國領土及海域領空的超大飛行半徑，其設計還考慮雷達與紅外隱身需求，能最大限度提高對敵戰鬥機和對敵防空作戰中的生存能力。基於上述特性，殲-20機身將可能修改為雙座型號，主要目的是為了擔負電子戰和遠程精確對地、對海攻擊機的新角色。

事實上殲-20的改型相當符合解放軍近年來對戰機發展應用方式，就是通過改裝高性能戰鬥機的機身，來執行針對性的特殊任務，如此一來比開發新型機身成本更低、用時更少。舉例來說，中方先以殲-11為基礎、仿製蘇-30MKK推出殲-16多用途戰機，而殲-16也進一步開發出殲-16D電戰機；同時殲-15艦載機也沿襲殲-16D，發展出「電戰咆哮鯊」殲-15D。

▼殲-16D電戰機。（圖／翻攝自搜狐軍事）

報導指出，中國對殲-20機身進行多大程度的改裝仍有待觀察，綜觀解放軍和國外服役的所有高性能攻擊機和電子戰機都幾乎趨向於雙座布局，因此殲-20的首款改型增加一個額外座位幾乎是勢在必行。一旦完成改裝後，殲-20將可憑藉著先進的隱形能力和出色飛行性能的綜合優勢，成為突破敵方現代化防空防禦體系，攻擊敵方領空、領海、國土縱深高價值戰略戰術目標的理想機型。

值得注意的是，殲-20日前曾被拍攝到與4架被改裝為無人機的殲-6停放在一起，疑似進行系統融合測試，為該機擔任「蜂王」的無人機蜂群戰術做準備。未來若推出雙座型，便能讓後座的武器系統軍官全心地投入到無人機操縱，進而更壯大解放軍執行無人機蜂群戰術的實力。

▼1架殲-20罕見與4架已退役的殲-6同框。（圖／翻攝自新浪軍事）