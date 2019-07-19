罷韓行動不會停！2社團啟動募資推出「吃碗內看碗外」警世碗

▲「Wecare高雄」及「公民割草行動」，兩單位各自希望募資600萬元。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

罷免韓國瑜的民間社團「公民割草行動」及「Wecare高雄」，推出募資專案，今(19日)晚上8點在「嘖嘖群眾募資平台」上架， 募資回饋品項有T恤、口罩、毛巾等，最吸睛的是「吃碗內看碗外」警世碗，此次募資目標，兩個社團各希望募得600萬元，募資的所有款項都將用在罷韓的行動中，尹立透露，目前正計畫在秋季發起罷韓大遊行。

▲「公民割草行動」秀出募資回饋品。（圖／記者賴君欣攝）

公民割草行動發言人李先生表示「罷免運動到現在將近滿月了，坦白講我們還是撐不住了，家裡米缸都空了，老婆都叫我們去街上睡，所以我們現在非常需要社會各界的支持，因為罷免資金規模相當大，目前分成三個階段，所以需要社會大眾的支持，因此決定與「Wecare 高雄」同時推出募資專案，在19日晚上8點於「嘖嘖群眾募資平台」上架， 募資回饋品有T恤、貼紙、口罩、毛巾、鋼筆等能發揚割草精神的紀念物品，表達對罷韓行動的決心與支持。

▲尹立說明募款商品「吃碗內看碗外．警世碗」。（圖／記者賴君欣攝）

另外「Wecare高雄」發起人尹立表示，會以募資方式，希望透過概念性的產品，得到更多大家的支持。其中特別推出「吃碗內看碗外」警世碗，尹立說，我們請藝術家在碗內畫了一個人，明明碗內就很多很豐盛的食物了，可是還是翻著白眼看著碗外的世界，完全不把高雄人看在眼裡。我想這個是我們希望透過像這樣警示完的方式，另外搭配「覺醒咖啡」以及T恤、毛巾等物。

而募款的款項會使用在哪邊？尹立說「目前是提議連署階段，到今年12月之後進入第二階段，到明年投票，還有將近一年多的時間，後續還要舉辦遊行，相關活動、作業都需要大家支持，這些費用我們也會透過會計師簽證，也會定期跟大眾做公布」，他也透露「目前正計畫在秋季發起罷韓大遊行」。

▲「Wecare高雄」及「公民割草行動」，兩單位各自希望募資600萬元。（圖／記者賴君欣攝）

至於600萬元目標，是否會覺得難達成？公民割草行動發言人李先生表示「我們是很忐忑啦，但是在公佈募資平台上線時，已經有至少3千8百位民眾留言，表示會想要進行後續的贊助，所以一個人只要幾百塊，我們應該可以撐過第一階段」。