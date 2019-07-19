　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

罷韓行動不會停！2社團啟動募資推出「吃碗內看碗外」警世碗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼0719公民割草募資活動。（圖／記者賴君欣攝）

▲「Wecare高雄」及「公民割草行動」，兩單位各自希望募資600萬元。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

罷免韓國瑜的民間社團「公民割草行動」及「Wecare高雄」，推出募資專案，今(19日)晚上8點在「嘖嘖群眾募資平台」上架， 募資回饋品項有T恤、口罩、毛巾等，最吸睛的是「吃碗內看碗外」警世碗，此次募資目標，兩個社團各希望募得600萬元，募資的所有款項都將用在罷韓的行動中，尹立透露，目前正計畫在秋季發起罷韓大遊行。

▲▼0719公民割草募資活動。（圖／記者賴君欣攝）

▲「公民割草行動」秀出募資回饋品。（圖／記者賴君欣攝）

公民割草行動發言人李先生表示「罷免運動到現在將近滿月了，坦白講我們還是撐不住了，家裡米缸都空了，老婆都叫我們去街上睡，所以我們現在非常需要社會各界的支持，因為罷免資金規模相當大，目前分成三個階段，所以需要社會大眾的支持，因此決定與「Wecare 高雄」同時推出募資專案，在19日晚上8點於「嘖嘖群眾募資平台」上架， 募資回饋品有T恤、貼紙、口罩、毛巾、鋼筆等能發揚割草精神的紀念物品，表達對罷韓行動的決心與支持。

▲▼0719公民割草募資活動。（圖／記者賴君欣攝）

▲尹立說明募款商品「吃碗內看碗外．警世碗」。（圖／記者賴君欣攝）

另外「Wecare高雄」發起人尹立表示，會以募資方式，希望透過概念性的產品，得到更多大家的支持。其中特別推出「吃碗內看碗外」警世碗，尹立說，我們請藝術家在碗內畫了一個人，明明碗內就很多很豐盛的食物了，可是還是翻著白眼看著碗外的世界，完全不把高雄人看在眼裡。我想這個是我們希望透過像這樣警示完的方式，另外搭配「覺醒咖啡」以及T恤、毛巾等物。

而募款的款項會使用在哪邊？尹立說「目前是提議連署階段，到今年12月之後進入第二階段，到明年投票，還有將近一年多的時間，後續還要舉辦遊行，相關活動、作業都需要大家支持，這些費用我們也會透過會計師簽證，也會定期跟大眾做公布」，他也透露「目前正計畫在秋季發起罷韓大遊行」。

▲▼0719公民割草募資活動。（圖／記者賴君欣攝）

▲「Wecare高雄」及「公民割草行動」，兩單位各自希望募資600萬元。（圖／記者賴君欣攝）

至於600萬元目標，是否會覺得難達成？公民割草行動發言人李先生表示「我們是很忐忑啦，但是在公佈募資平台上線時，已經有至少3千8百位民眾留言，表示會想要進行後續的贊助，所以一個人只要幾百塊，我們應該可以撐過第一階段」。

ET快訊
吳宗憲試鏡臨演「15年後變大咖影帝」！一說出名字全場嚇呆
25年沒見生父！YouTuber追線索到屏東「豪宅門口相認」

關鍵字：公民割草行動,韓國瑜,罷免,Wecare高雄

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國中女盪鞦韆「斷裂」重摔地　桃園市美女議員萬美玲籲改善 　

「馨生如願」歌聲送愛送暖　更唱出對馨生人的祝福

屏東縣崁頂稻米達人出爐　曾民龍進軍全國賽

罷韓行動不會停！2社團啟動募資推出「吃碗內看碗外」警世碗

台南短時強降雨　市府水利局三級開設

搭乘公車輕旅行　嘉義監理所推暑假六大出遊熱點

桃園發現首例日本腦炎感染個案　衛生局啟動防疫機制

長照交通免煩惱　蔡培慧爭取衛福部長照接送服務補助

亞太國際棒球訓練中心發現秋行軍蟲　市府緊急動員防治

台南市區淹水一級警戒　警消動員加強災情巡護

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

國中女盪鞦韆「斷裂」重摔地　桃園市美女議員萬美玲籲改善 　

「馨生如願」歌聲送愛送暖　更唱出對馨生人的祝福

屏東縣崁頂稻米達人出爐　曾民龍進軍全國賽

罷韓行動不會停！2社團啟動募資推出「吃碗內看碗外」警世碗

台南短時強降雨　市府水利局三級開設

搭乘公車輕旅行　嘉義監理所推暑假六大出遊熱點

桃園發現首例日本腦炎感染個案　衛生局啟動防疫機制

長照交通免煩惱　蔡培慧爭取衛福部長照接送服務補助

亞太國際棒球訓練中心發現秋行軍蟲　市府緊急動員防治

台南市區淹水一級警戒　警消動員加強災情巡護

中職／兄弟保護赫猛！連續2戰投不滿65球

禁慾1年！妻剛生產完就「瘋狂求歡」　熟睡男遭斧頭猛砍下場超慘

秦嵐零修圖HD照崩壞！「真實膚況現形」網看傻：臉真的崩

瓊斯盃／胡瓏貿67.9%逆天三分球命中率　帕克：完全不意外

中職／郭嚴文3分砲敲暈羅力　桃猿11比3斷富邦連勝

國中女盪鞦韆「斷裂」重摔地　桃園市美女議員萬美玲籲改善 　

瓊斯盃／只想讓中華男籃贏　胡瓏貿：我不在乎得分王！

淹水還缺血！高雄血液庫存創「10年暑假新低」　2血型最慘

「馨生如願」歌聲送愛送暖　更唱出對馨生人的祝福

碧昂絲為《獅子王》打造全新單曲！　「重要人物」驚喜客串MV

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

地方熱門新聞

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

婦返家未見女兒急報警　一查在婆..

罷韓聯盟被黑不忍了！提告20名..

林燕祝：政治黑手介入警政人事

桃市警局高階警官異動　下週一交..

車顧路求助無援　警超給電即救援

騙得贓款50萬元　納悶不久就被..

親戚急需2000美金救命　金額..

青農回鄉種柑橘　堅持無毒栽種

苗警掃黑幫　統促黨幹部落網

台南市區淹水一級警戒警消動員災..

桃園發現　首例日本腦炎感染個案..

「有人生病！」高雄飢餓30臨時..

捷運行人庇護島復舊工程

更多熱門

相關新聞

台中綁樁之旅　「網罵翻」韓國瑜喊卡

19日在高雄下起大雨，多處行政區時雨量破百公釐，造成大淹水。媒體報導高雄市長韓國瑜，為了感謝台中紅派、黑派和立委沈智慧在國民黨初選時的幫忙，預定20日到台中進行「感恩謝票兼固樁」之旅，消息傳出後，網路罵翻、痛斥，不過，在19日晚間8時許，立委沈智慧發簡訊說，「韓國瑜明天不來台中了」。

清淤神話維持2天！大雷雨淹沒高雄

韓國瑜才剛視察　神農路又成「神農溪」

雨太猛高市府成豪雨災害應變中心

世界不動產組織首迎台灣建經協會 高雄搶頭香

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO好長　媽崩潰：我生的

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶回家

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

地方辣媽開門整顆透出來！老實工程師「火熱眼神猛盯」

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

狗穿孝服「送主人最後一程」紅了眼眶　萬人淚

雨像是用灌的高雄多處水流成河

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面