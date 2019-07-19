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「小說被偷所以縱火」！嫌犯青葉真司身份公布　京都警：強烈殺意

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▲▼京都動畫縱火案隔天，現場陸續有民眾前往致哀。（圖／路透）

▲京都動畫縱火案隔天，現場陸續有民眾前往致哀。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

日本京都動畫工作室縱火案已經造成33人死亡，日本警方鑑於「案情重大」，罕見在尚未取得正式逮捕狀的情況下，提前公布嫌犯身份為41歲男子青葉真司。京都府警辦案人員透露，嫌犯被捕時曾簡單交代動機，大意為「小說被偷了，所以縱火」。

根據《京都新聞》報導，京都府警搜查本部19日下午5時（台灣時間下午4時）召開記者會，公布縱火案男性嫌犯為41歲的青葉真司，職業不詳。警方表示，目前嫌犯全身嚴重燒燙傷、失去意識，正在醫院接受治療中。

京都府警解釋，由於青葉真司目前傷勢嚴重，難以接受偵訊，因此暫時無法將他逮捕，但有鑑於案情嚴重，因此先對外公布其姓名，待其傷勢穩定後，再正式申請逮捕狀。

京都府警辦案人員透露，據信青葉真司18日攜帶汽油桶闖入工作室建築一樓，一邊縱火一邊大喊「去死吧」等字眼。警方數分鐘後在現場附近路邊發現受傷嫌犯，他當時向警員說了大意為「因為小說被偷，所以縱火」的話。

據悉，青葉真司並沒有在京都動畫任職的經歷，這可能代表他認為京都動畫抄襲了他的小說，所以才縱火報復。

此外，現場除了發現裝有汽油的桶子，還散落超過1把刀具。警方認為，青葉真司懷有「強烈殺意」，因此在京都動畫第一工作室潑灑汽油縱火。

京都府警表示，截至19日確認有33人在事件中死亡，其中28人死因為一氧化碳中毒，另外5人遺體因火燒而嚴重受損，有待法醫解剖後才能確定死因。另有35名輕重傷者送醫治療，其中4人傷勢嚴重。

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關鍵字：京都動畫,京阿尼,縱火,日韓要聞

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