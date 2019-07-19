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1600萬私房錢藏廢棄電鍋　阿祖媽一時忘記全當垃圾丟掉

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▲不用一小時就能搞定　用大同電鍋就能做的簡單鮭魚料理。（圖／記者黃士原攝）

▲電鍋裡藏著1600萬韓元（約新台幣42萬元）的私房錢，此為電鍋示意圖。（圖／記者黃士原攝）

實習記者范芷菱／綜合報導

許多人會在家裡某個神秘的角落，或著是在意想不到的物品裡藏私房錢，然而有時候卻會忘記藏在哪裡，更慘的是把錢當成垃圾丟掉。韓國一位家庭主婦在家裡廢棄的電鍋內存放了1600萬韓元（約新台幣42萬元）的私房錢，因為太久沒有打開查看，以為這是一個不要的垃圾，所以連同錢財全部丟掉了。

綜合韓媒報導，這名居住在江原道江陵市的46歲家庭主婦日前前往垃圾場丟垃圾，只見監視器畫面中的她手提一袋垃圾及紅色電鍋，將它們都丟掉後直接離去；但是這個看起來舊舊的電鍋其實並不一般，裡面居然裝滿了1600萬韓元。婦人過了1個禮拜才想起電鍋裡的私房錢，急忙打電話向警方求助。

▲婦人將電鍋連同私房錢丟棄。（圖／翻攝自YouTube／연합뉴스 Yonhapnews）

▲婦人將電鍋連同私房錢丟棄。（圖／翻攝自YouTube／연합뉴스 Yonhapnews）

原來該名婦人2年期間都在家中廢棄的電鍋內存放私房錢，到事件發生前已經存了1600萬韓元，沒想到前陣子她忘記這裡面其實有錢，便把家裡的垃圾連同舊電鍋一起帶到垃圾場丟棄。警方透過不斷查詢監視器畫面，終於在距離垃圾場15公里遠的回收場中尋回。幸運的是，電鍋中內裝滿3大信封袋的錢財完全沒有遺失。

婦人表示，非常高興能夠尋回這些私房錢，在警局拿到的一瞬間就開始數了起來，只想親自確認它們的存在，原本想要準備一份些酬謝金來感謝幫忙的員警和回收場，但遭到警方的阻攔，所以只好到警察局的網站上寫下她滿滿的感激之情。

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關鍵字：電鍋,私房錢,垃圾場,回收場,日韓要聞

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