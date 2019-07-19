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京都市長拚選舉不管「京阿尼」慘案　還開33命玩笑被罵翻

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▲▼京都動畫,京阿尼。（圖／路透）

▲ 京阿尼現場火勢猛烈，工作室3層樓建築幾乎完全被焚毀。（圖／路透）

實習記者許祐誠／綜合報導

暱稱「京阿尼」的京都動畫（京都アニメーション）18日遭人縱火後，至今已有33名員工死亡。沒想到，現任市長門川大作當天仍為2天後到來的選舉投票日四處奔波，晚間還在造勢場合，拿京阿尼大火開玩笑，讓日本網友大罵「希望你感到羞恥」，逼得門川今日出來澄清，表示這只是口號，未來會小心使用。

據《京都新聞》報導，日本參議院選舉的投票日將於21日來臨，日本政壇的候選人正為選舉忙得不可開交。據悉昨日發生「京阿尼」縱火案發生時，門川大作仍奔走於競選活動，而且在晚間一場聲援候選人的造勢場合上，竟向台下群眾表示，「火災3分鐘、10分鐘都是很重要的，選舉也可以在最後1天、2天逆轉的。」此言一發，台下觀眾立刻傳出一些質疑聲。消息傳開後，更引發網友撻伐。

▲▼京都動畫,京阿尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大火吞噬33條人命，許多民眾到場向罹難者獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）

事情鬧大後，門川在第一時間向《京都新聞》記者表示，這只是一個口號，如果造成誤解，將來會小心使用。只是門川大作的解釋，無法撫平日本網友的不滿，紛紛脫口大罵，「火災不是競選的唯一材料，況且你還是京都市長」、「太不謹慎了，身為一個人，我希望你感到羞愧。另外，你身為京都市長，但你是否把心思投入在選舉上，而沒有考慮這場災難中的人」、「這是受害者心中的一句話：我需要道歉」、「看來選舉比重大災難更重要」、「我們都知道投誰了」、「把災難作為競選口號或廣告都很不妥」。

門川大作見無法平息事件，於是在今（19）日上午向火災受難者哀悼，並表示會盡力與消防部門、警方合作，徹底調查事故原因，並防止意外再次發生。

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關鍵字：京阿尼,京都動畫,門川大作,日韓要聞

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