雨炸高雄！許智傑通報鳳山8路段淹水　水利署調抽水機出發支援

▲鳳山行政中心前淹水嚴重，多輛機車熄火，警察也拉起封鎖線。（圖／記者賴君欣攝）



記者蔡文鈴／台北報導

受到低壓帶及午後對流雲系發展旺盛的影響，高屏地區19日下午2點下起大來雨，不少路段出現淹水情形。民進黨立委許智傑在臉書公布鳳山地區淹水路段共有8處，趕緊請求中央支援抽水機，水利署第六河川局已調度抽水機支援鳳山抽水任務。

許智傑表示，龍山寺排水道的排水量低於70mm遇雨就淹，因此上周就特別邀集市府單位會勘，但是，還是來不及處理，就面臨突如其來的雨勢。

▲許智傑曾會勘排水道。（圖／翻攝許智傑臉書）



有許多民眾像許智傑通報積水路段，光是鳳山地區就有八處，包含：文化路周邊、鳳山行政中心前的光復路、王生明路、鳳松路周邊、五甲路、鳳仁路、建軍路、中山西路。

許智傑提醒民眾，行經這些路段時要特別注意安全，也聯繫市府單位儘快處理！中央水利署第六河川局支援鳳山地區抽水機，希望能趕快解決淹水問題。

突如其來的大雨造成淹水災情，水利署六河局於16時20分主動聯繫高雄市政府可隨時支援，市府以自有抽水機因應，因持續降雨，水利署持續發佈淹水警報，第六河川局調度抽水機支援鳳山抽水任務。

南部下午2點多開始下起大雷雨，雨勢大到像是用灌的，持續下了近2個小時，狂炸南台灣，導致不少地區紛紛淹水，包含鳳山大寮、屏東東港等地，水淹至少快一個輪胎高，讓許多用路人只能牽車步行，或是繞道而行。

▲鳳山府前路淹水，機車慘遭滅頂。（圖／記者賴君欣攝）



不少民眾紛紛將所在地區災況PO上臉書提醒民眾注意安全，包含鳳山、仁武、楠梓等地都有災情傳出，水淹高度最高甚至達一個成人的腰部，讓民眾叫苦連天。

此外，在大寮、林園、彌陀、楠梓等地1小時累積雨量大於40毫米，下午3點到4點，甚至有部分行政區的時雨量是破百，包含鳳山地區，時雨量更是高達171.5毫米，造成積水已到腳踝高，不少機車拋錨，騎士只能冒險牽車，另外，高雄鳥松國中附近，也因大雨淹水，滾滾黃沙遍地而流，導致附近民眾回不了家，處境相當艱困。