影／暖濕水氣＋西南風增強！下午雨襲南台灣　氣象局曝「雨停時間」

▲大尺度低壓帶北抬，19日下午至20日中南部要特別注意豪大雨。（資料圖／李毓康記者攝）

記者胡順惠／台北報導

輕颱「丹娜絲」雖然往日韓方向移動，不過大尺度低壓帶北抬，19日下午至20日中南部及東南部要特別注意，易有短時強降雨，將有局部大雨或豪雨發生機率，要等到20日晚間降雨才會逐漸趨緩。中央氣象局預報員謝佩芸表示，西南風與地形交互影響下，中南部山區、高屏地區、嘉義、台東、南投山區應注意持續性降雨發生。

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▲氣象局上午10時30分召開「豪雨事件說明會」。（圖／莊喬迪攝）

雖然輕颱已解除陸上、海上颱風警報，不過低壓帶仍將帶來較大雨勢，氣象局上午10時30分召開「豪雨事件說明會」。謝佩芸說，天氣圖上，台灣位於大低壓帶的範圍內，水氣今明兩天往台灣方向輸送，伴隨西南風增強情形，南海地區已經有旺盛對流發展，水氣帶往台灣方向移動，容易形成中尺度對流系統發展，會帶來短時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

謝佩芸指出，今日上午降雨逐漸增加，顯著增加時間是從今日下午開始，持續到明日，海面上會移進較強對流，西南風跟地形交互作用，中、南部山區要特別注意，降雨趨緩要等到周六晚上之後，高屏地區、嘉南、台東、南投山區降雨明顯。她提醒，南部、東半部、基隆北海岸要注意長浪，今日適逢大潮期間，南部沿海低窪要防範淹水情形。

▲台灣西南方有一大片水氣移入。（圖／氣象局）

未來低壓帶路徑為何？謝佩芸說，台灣目前位於大尺度低壓帶範圍，整個西太平洋一帶都是低壓區，昨日菲律賓海面的低氣壓清晨已經北上，清晨為屏東地區帶來明顯降雨，低氣壓已經逐漸減弱，所以目前要關注的是整個沿著低壓帶帶上來的暖濕水氣。

雙北地區體感溫度已達42度，謝佩芸表示，受到地形影響會有過山沉降，在西南風影響下，北部地區氣溫偏高，尤其是大台北盆地更為明顯。氣象局仍提醒，北部、東北部、東部地區及澎湖、金門、馬祖受低壓帶影響程度小，但今明兩天仍有局部短暫陣雨或雷雨，仍須注意。