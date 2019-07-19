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低壓來襲「降水紫爆」！8縣市豪大雨　高屏、台東防致災雨勢

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象局定量降水預報圖，嘉義、台南、高雄、屏東部分地區呈現「紫爆」狀態。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到低壓影響，南投以南山區慎防「致災性降水」，氣象局針對全台8縣市發佈豪大雨特報，氣象局預報員劉沛滕透露，部分地區雨量可能3小時就會達到300毫米。

中央氣象局預報員劉沛滕指出，位於東沙島海面的低壓，今(19)日起將北上影響臺灣，持續會帶來暖溼、偏強的西南風，天氣仍然不穩定，中南部及台東雨勢明顯且較為持續，屬於有陣雨或雷雨的天氣，並且容易出現局部大雨或豪雨；氣象局也針對基隆、新北、南投、嘉義、台南、高雄、台東發佈大雨特報，屏東縣發佈豪雨特報。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象局針對全台8縣市發佈豪大雨特報。

劉沛滕指出，由於低壓影響，南部地區可能會有瞬間強降雨，3小時可能累積100毫米。根據氣象局定量降水預報圖可以看到，嘉義、台南、高雄、屏東及台東雨量顯示「紫色」狀態，代表預估雨量接近300毫米。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷還合成回波圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今(19)日至明(20)上半天，西南部迎風面(南部、甚至擴展至中部)慎防致災性降雨；週四(21至25日)水氣漸減、天氣漸好轉，但午後局部雷陣雨的機率偏高；清晨因西南風與陸風有輻合作用，西南部沿海亦偶有局部陣雨的機率。

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關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮

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