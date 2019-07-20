高雄淹水大韓國瑜飽受抨擊　王金平緩頰：應給他加油

▲前立法院長王金平認為高雄市長韓國瑜對高市淹水已有效掌握處理，應給予他多加油。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前立法院長王金平指出，高雄強降雨，他的路竹老家水很快就退了，這次雨下得太大了，時雨量都超過原來能夠處理的標準，但是水很快就退了，那這表示韓國瑜市長有相當掌握到狀況，而且做了即時處理，應該不至於造成很大傷害，所以我們對韓市長還是要給予他多加油，多繼續努力！

前立法院長王金平7月20日上午前往台南市善化區參加台南市王金平之友會成立大會，王金平說，這兩天下雨，雨下得太大了，時雨量都超過原來能夠處理的一個標準，但是水很快就退了，那這表示韓市長有相當掌握到狀況，而且做了即時的處理，所以應該不至於造成很大的一個傷害，所以對韓市長還是要給予他多加油，多繼續努力，未來下水道怎麼樣來做好一個清淤、疏導的一個工作，這刻不容緩，那李副市長這方面也是相當的專家，所以治水的成效還是有相當的成效。

王金平說，本來跟韓市長有一個火鍋會，現在先暫緩，他今天行程很滿，所以在大概一個多禮拜前就跟他韓講，在他還沒有發表之前就跟他講過，可能今天晚上的火鍋會要延時間。王金平強調，不是「取消」，是「延期」，那當然也會再有見面的機會。

對於國民黨中常會有通過總統兼黨主席的黨章的修訂草案，王金平則指出，他尊重黨員代表大會，他們會做最後的決定，這總統兼黨主席，當然有好、也有不好，有優也有劣，所以怎麼選擇，最後還是由黨代表大會的成員，大家一起來決定。中常會已經通過、也已經提案了！

對媒體問郭董有沒有跟他連絡？王金平則笑稱：「這幾天沒有」。對柯文哲市長這兩天砲火猛烈，抨擊「草包」跟「菜包」的選擇，王金平則說對此他不清楚，為什麼一個叫草包，一個叫菜包，指的是誰？他為什麼會這樣指？這些都要問柯文哲。

王金平強調，他不參與初選，他還是會繼續勤跑基層、傾聽民意，結合各方的力量、整合各方面資源，一起來幫助國民黨能夠達成2020年政權翻轉，所以他會勤跑基層。