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京阿尼死傷分布圖曝！旋轉樓梯成致命關鍵　前搜查官：3樓根本來不及反應

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▲▼京都動畫,京阿尼。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本動畫製作公司「京都動畫」（京都アニメーション，又稱京阿尼）18日遭人縱火，造成33人死亡的慘劇。根據最新出爐的死傷平面圖可以看出，19名死者集中在三樓通往頂樓的樓梯，防災專家表示，該建築物是由一座旋轉樓梯貫穿1至3樓，推斷就是這樣的設計讓濃煙快速竄升，3樓員工根本來不及逃生。

NHK報導指出，「京都動畫」第一工作室內部幾乎都是開放空間，僅有1樓錄音室與3樓會議室有門，而整棟3層樓的建築是由一座旋轉樓梯貫穿。當時嫌犯是在一樓的玄關處潑灑汽油，大火立刻從樓梯開始延燒，濃煙也順勢往上猛竄。前警視廳科學搜查關服藤惠三表示，起火瞬間溫度可達到攝氏1000度，且內部充滿油氣，產生了瞬間燃燒的爆燃現象，「一樓門窗都被震開，部分罹難者可能就是死於爆燃。」

服藤惠三認指出，2、3樓的員工根本沒時間反應，黑煙就已往上竄，「濃煙的成分會讓身體無法移動，就算是受過專業訓練的人，也很難在第一時間逃出去。」日本火災學會會長、早稻田大學教授長谷見雄二表示，汽油揮發性相當高，大火引發的濃煙也會在短時間內佈滿整個空間，旋轉樓梯加速了整個過程，這可能是許多人來不及逃離的原因之一。

京都消防局指出，「京都動畫」符合當地消防安檢規定，配有滅火器和緊急用警設備，但在大火迅速燃燒的狀況下，這些都無法派上用場。總務省消防廳發言人也說，消防安全設備無法預測會遭到人惡意縱火，「坦白說，完全無法防範潑灑汽油所造成的爆炸。」

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關鍵字：京阿尼,京都動畫,京都アニメーション,縱火,導演,動漫,日韓要聞

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