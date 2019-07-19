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鄰居眼中釘！京阿尼縱火男多次被檢舉　案發前4天曾撂話「我要殺了你」

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▲▼ 日本京都動畫（又稱京阿尼）18日遭惡意縱火奪走33條人命。（圖／路透）

▲ 日本京都動畫（又稱京阿尼）18日遭惡意縱火，33人不幸喪命。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本京都動畫縱火案奪走33條人命，目前41歲嫌犯正因嚴重燒傷接受治療。事實上，該名男子先前多次因噪音問題與鄰居有過摩擦，警方數度為此接獲報案，甚至在本月14日一場衝突中動手扯鄰居頭髮，撂下「我要殺了你」等恐嚇性言語。誰料，時隔4天，他就犯下震驚全球的京都動畫縱火事件。

綜合NHK、TBS新聞網等日媒報導，兇嫌2012年曾因持刀搶劫超商入獄，出獄一段時間後，便住在埼玉市見沼區一間公寓中。但自去年夏天開始，他就和鄰居們處不好，原因正是噪音問題，且警方也證實曾在去年8月、今年3月接獲報案。

只不過，到了本月14日，他再度發出噪音干擾到鄰居，一名住在他隔幣房間的男子忍不住上前提醒音量大小的問題。誰料，兇嫌突然伸手揪住他的胸口並扯了他的頭髮，飆罵狠嗆「我要殺了你」、「給我閉嘴」。事後，被扯頭髮的男性鄰居報警處理，只不過，這仍無法阻止18日爆發的京都動畫縱火案。

這起縱火案總共造成33人死亡，根據警方的調查結果，大多數罹難者都是一氧化碳中毒身亡，傷者則有燒傷及嗆傷的症狀。

►►逃的地方都沒有…京阿尼縱火瞬間黑煙漫布　死者多是一氧化碳中毒…

►►孫女辦公室在3樓…　69歲阿公茫然呆站京阿尼縱火現場

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關鍵字：日本,京都動畫,京阿尼,縱火,員工,逃生,日韓要聞

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