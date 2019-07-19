上完游泳課！女高中生全班「39件原味內衣褲」竟消失

▲ 有特殊性癖好者常喜歡偷女子的內褲。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

實習記者許祐誠／綜合報導

日本櫪木縣櫻市（さくら市）一所高中於18日發生一起內衣竊盜案，當時全班16名高二女學生在上完游泳課後，發現放在更衣室內的「39件原味內衣褲」竟全部消失，目前已報警調查。這起案件曝光後，有許多女網友對於「內衣褲落入陌生人手中」感到不舒服，希望警方能早日逮捕兇嫌。

綜合日媒報導，事件發生在18日下午2時的一所縣立高中內，當時16名高二女學生正在泳池上課，只是30分鐘後下課時，女學生們回到更衣室卻發現衣櫃內的內衣褲竟全數不見，因此趕緊報警處理。警方調查發現，當時現場置物櫃大多沒有上鎖，也沒有遭到破壞的痕跡，因此判定可能是一起竊盜案，據悉共計有39件內衣褲遭竊，價值日幣1.4萬元（約新台幣元4031元）。

▲女學生上完游泳課後，竟發現內衣褲竟全數不見。（圖／翻攝自JNN）

這起偷原味內衣褲的事件曝光後，許多網友紛紛譴責兇手噁心，更表示「1.4萬元不便宜，快還來」、「為甚麼常常發生這類型的偷竊案」、「據說雖然是偷東西，但實際上算是性犯罪」、「不允許你偷走女孩的內衣褲」。

不過，也有網友搞錯重點，認為39件內衣褲值日幣1.4萬元，等於一件內衣褲只要日幣358元（約新台幣100元），「內衣價值100元，確定沒有搞錯嗎」、「感覺可以換好一點的穿」，對此，有網友則懷疑警方「有沒有必要報告內衣總價值」，是可以討論的重點。

據了解，偷內褲事件了在日本已非第一次，去年一名42歲男子首里悟，就常常埋伏在自助洗衣店偷女性內衣褲，警方查獲後發現，他的住處竟有多達1733件「戰利品」，首里悟後坦言，收集女性內衣褲是他的癖好，一切都是為了滿足性慾。